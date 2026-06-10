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Protivnici Rusije ne oklevaju da vrše terorističke napade na decu, kao što se dogodilo u Starobeljsku, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

Ruski predsednik je rekao da vladajuće evropske elite razmišljaju o uvođenju sankcija protiv organizacija za rekreaciju dece i da je ta ideja besmislena, prenosi Sputnjik.

"Kakva besmislica, ali to se ipak radi. Može samo da se pretpostavi kakav efekat očekuju. Ljudi koji to rade u Evropi sramote sami sebe. Sa stanovišta zdravog razuma, normalnih ljudi u Rusiji, Evropi i svetu podjednako ovo je pokazatelj neke ograničenosti,pokušaj da se počini još jedna sitna pakost", rekao je Putin tokom sastanka sa ruskom vladom.

1/8 Vidi galeriju Pogođen studentski dom u Luganskoj oblasti Foto: Printksrin

Putin je naglasio da ruske obaveštajne službe moraju da pojačaju svoje napore u borbi protiv terorizma.

"Još jednom skrećem pažnju rukovodilaca specijalnih službi i svih bezbednosnih agencija na potrebu jačanja antiterorističke bezbednosti i uopšte bezbednosti u celom obrazovnom, socijalnom i infrastrukturnom sistemu. Molim vas da što pre sprovedete odgovarajuće akcije", rekao je Putin i dodao da su spoljni izazovi prolazni, ali deca su budućnost Rusije.

Ukrajinski dronovi pogodili su u noći između 21. i 22. maja studentski dom koledža u Starobeljsku, u kojem se nalazilo 86 učenika.

U napadu i urušavanju zgrade poginuo je 21 student, dok su 44 osobe povređene.