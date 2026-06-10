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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da traži stalnog kandidata za čelo Kancelarije direktora Nacionalne obaveštajne službe (ODNI), sa iskustvom u oblasti nacionalne bezbednosti.

U objavi na platformi Truth Social, Tramp je naveo da je za vršioca dužnosti direktora imenovao Vilijama Pulta, koji bi trebalo da preuzme funkciju 19. juna, uz zadatak da sprovede smanjenje broja zaposlenih i povratak dela osoblja u matične agencije.

"Imenovao sam Vilijama Pulta za vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe i zamolio sam ga da sprovede hitno i potrebno smanjenje broja ljudi u kancelariji, vraćajući osoblje u njihove matične agencije", rekao je on.

Takođe je saopštio da od Kongresa traži kratkoročno produženje ključnog nadzornog ovlašćenja poznatog kao FISA član 702.

Ova odredba Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi omogućava američkim obaveštajnim agencijama da bez pojedinačnih sudskih naloga prate komunikacije stranih državljana izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Ovlašćenje ističe u petak, a Tramp je upozorio da je neophodno produženje kako bi se obezbedilo vreme za izbor i potvrdu novog šefa obaveštajne službe.