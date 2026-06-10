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Muškarac iz Sudana star 30 godina pojavio se danas pred sudom u Severnoj Irskoj, na osnovu optužnice za pokušaj ubistva - ubadanjem nožem - zbog čega je jedan čovek teško povređen i nakon čega su izbili antiimigrantski neredi u nekoliko oblasti Severne Irske, koja je u sastavu Velike Britanije.

Hadiju Alodidu određen je dalji pritvor pošto se putem video prenosa pojavio pred sudom gde je jedan detektiv rekao da je osumnjčeni oslepeo žrtvu, Stivena Ogilvija, time što ju je nožem ubo u levo oko.

Alodid je optužen i za posedovanje noža i za pretnje radiografu koji mu je, posle napada, lečio povređenu ruku.

Kada je policija stigla na mesto zločina, zatekla je Alodida kako sedi na Ogilviju držeći kuhinjski nož, kazao je detektiv.

Kasnije je Alodid navodno rekao bolničkom osoblju: "Ubio sam nekog, ne znam da li su mrtvi... Pobiću vas." Koristeći arapskog prevodioca, Alodid je odbio da ga bilo ko zastupa pred sudom i nije se izjasnio o krivici.

Policija Severne Irske se priprema za nove nasilne proteste nakon što su maskirani muškarci zapalili nekoliko kuća za koje se veruje da u njima žive imigranti.

Palili su kante za đubre, spalili su autobus u Belfastu i gađali policiju tvrdim predmetima.

Vatrogasci su spasili nekoliko ljudi iz zapaljenih kuća.

1/8 Vidi galeriju Belfast Foto: Peter Morrison/AP

Policija kaže da će večeras na ulicama biti 200 dodatnih policajaca. Autoprevoznici i operateri železnice su rekli da će obustaviti prevoz ranije zbog očekivanih protesta.

Porodica teško ranjenog Ogilvija traži da se prestane sa nasiljem i ocenjuje da migranti pružaju "izuzetno vredan doprinos našoj zemlji".

"Ne želimo da se ova užasna tragedija koristi za sejanje podela među ljudima, ili potpiruje neprijateljstvo", saopštila je porodica.

Političari iz obe stranke koje upravljaju Severnom Irskom osudili su nasilje.

Napad je snimljen, pa se proširio društvenim mrežama, što su iskoristili antimigrantski aktivisti.

Ogilvi ima duboke rane na glavi, licu i na leđima.

Policija kaže da je Alodid ušao u Severnu Irsku iz susedne Republike Irske pre četiri godine. Zatražio je azil i dato mu je pravo da ostane pet godina. Navodi i da nema informacije koje bi ukazale da se radi o aktu terorizma.

Demonstracije podjaruju aktivisti krajnje desnice.