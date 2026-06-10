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Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je više od 200 komercijalnih brodova prošlo bezbedno krozOrmuski moreuz kao deo američke "tajne misije", ponavljajući da taj ključni plovni put kontrolišu Sjedinjene Američke Države, a ne Iran.

"Prošlog meseca sam naložio našoj velikoj američkoj vojsci da izvrši tajnu misiju podrške naftnim tankerima i drugim komercijalnim brodovima kroz Ormuski moreuz.

Danas sa zadovoljstvom objavljujem da je ovaj poduhvat rezultirao da je više od 100 miliona barela nafte prošlo kroz moreuz i ušlo na tržište", naveo je Tramp danas u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Ponovio je i da je iranska vojska poražena, a ekonomija propala.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

"Gotovo je za Iran!", naveo je Tramp.

Iran je zatvorio pomorski put kroz Ormuski moreuz odmah nakon početka američko-izraelskih udara na Iran 28. februara.

Američka pomorska blokada iranskih luka i saobraćaja kroz Ormuski moreuz počela je 13. aprila kada je američka mornarica počela da presreće ili kontroliše brodove povezane sa Iranom nakon neuspeha pregovora sa Teheranom o prekidu rata.

Od tada je veliki broj komercijalnih brodova prijavljivao da su iranske mornaričke snage otvarale vatru ili da su dobijali naređenja da otplove iz Ormuskog moreuza.