Jedna od najvećih epidemija ebole na svetu

Jedna od najvećih epidemija ebole na svetu

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Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 635, uključujući 127 smrtnih slučajeva, saopštila je danas vlada Konga.

U saopštenju vlade na platformi X vlada je navela da su se 22 pacijenta oporavila od te bolesti, a da se novi slučajevi nisu proširili na veći broj zdravstvenih zona, prenosi Rojters.

Jedna od najvećih epidemija ebole na svetu izbila je u tri provincije koje su odavno pogođene oružanim sukobima - Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu.

Pojava soja ebole Bundibugjo prijavljena je 15. maja, iako zvaničnici kažu da se virus neprimetno širio nedeljama, što je zakomplikovalo napore da se epidemija stavi pod kontrolu.