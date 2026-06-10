Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je u sredu da je rat protiv Irana „daleko od završetka“ i upozorio da je izraelska vojska spremna da napadne iranske mete „velikom silom“.

Njegovi komentari usledili su nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će Vašington nastaviti odlučno da deluje protiv Teherana nakon noćnih udara na iranske mete kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apač iznad Ormuskog moreuza.

„Kampanja nije završena“

„Kampanja protiv Irana je daleko od završetka“, rekao je Kac na događaju o kojem je izvestio dnevni list Jediot Ahronot. „Izraelske odbrambene snage su spremne da napadnu Iran velikom silom“, dodao je.

Kac je primetio da regionalni poredak prolazi kroz „velike promene“. „Bliski istok se menja pred našim očima“, rekao je. „Ako Iran napadne Izrael, pretrpeće težak udarac, kao što se dogodilo pre nekoliko dana“.

Napad Izraela na Iran Foto: Mohammed Zaatari/AP

Tenzije u regionu

Izrael i Iran su razmenili udarce tokom vikenda nakon izraelskih napada na Bejrut, nakon čega su obe strane smanjile intenzitet sukoba.

Tenzije u regionu su porasle otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli vazdušne napade na Iran krajem februara. To je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i drugih zemalja u regionu gde se nalaze američki vojni objekti.

Privremeni prekid vatre postignut je 8. aprila, ali su pregovori kasnije zastali zbog sporova oko njegove primene i daljeg razvoja događaja u regionu.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaOVO JE NAJDUBLJI UPAD NA TERITORIJU LIBANA OD 2000. GODINE! Izraelska vojska OSVOJILA zamak KRSTAŠA posle žestokih borbi sa Hezbolahom, pa podigla zastavu!
liban.png
Planeta"NASTAVIĆEMO DA IH LOVIMO JEDNOG PO JEDNOG" Izraelski ministar odbrane o ubistvu šefa obaveštajaca Revolucionarne garde: Bio je jedan od trojice glavnih (FOTO)
Untitled-1-Recovered.jpg
Planeta"ON ĆE BITI META ZA ELIMINACIJU" Izraelski ministar odbrane preti i nasledniku ubijenog ajatolaha Hamneija
Modžtaba Hamnei
PlanetaIZRAELSKI MINISTAR PORUČIO VOĐI HUTA DA ĆE GA POSLATI U PAKAO: "Naša zastava će se zavijoriti iznad glavnog grada Jemena"
Untitled-1-Recovered.jpg
PlanetaNOVI CRNI BILANS 12-DNEVNOG RATA! Iran je ozbiljno osakaćen, naučnici pobijeni! IDF otkrila BROJKE, pogođeno čak 900 meta! Ovo je sada PLAN Izraela!
iran izrael1.jpg