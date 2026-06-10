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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je u sredu da je rat protiv Irana „daleko od završetka“ i upozorio da je izraelska vojska spremna da napadne iranske mete „velikom silom“.

Njegovi komentari usledili su nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će Vašington nastaviti odlučno da deluje protiv Teherana nakon noćnih udara na iranske mete kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apač iznad Ormuskog moreuza.

„Kampanja nije završena“

„Kampanja protiv Irana je daleko od završetka“, rekao je Kac na događaju o kojem je izvestio dnevni list Jediot Ahronot. „Izraelske odbrambene snage su spremne da napadnu Iran velikom silom“, dodao je.

Kac je primetio da regionalni poredak prolazi kroz „velike promene“. „Bliski istok se menja pred našim očima“, rekao je. „Ako Iran napadne Izrael, pretrpeće težak udarac, kao što se dogodilo pre nekoliko dana“.

1/21 Vidi galeriju Napad Izraela na Iran Foto: Mohammed Zaatari/AP

Tenzije u regionu

Izrael i Iran su razmenili udarce tokom vikenda nakon izraelskih napada na Bejrut, nakon čega su obe strane smanjile intenzitet sukoba.

Tenzije u regionu su porasle otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli vazdušne napade na Iran krajem februara. To je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i drugih zemalja u regionu gde se nalaze američki vojni objekti.

Privremeni prekid vatre postignut je 8. aprila, ali su pregovori kasnije zastali zbog sporova oko njegove primene i daljeg razvoja događaja u regionu.