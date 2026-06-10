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Administracija traži način za što bržu obnovu zaliha

Administracija traži način za što bržu obnovu zaliha

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Administracija predsednika SAD Donalda Trampa planira da se već sledeće nedelje u Beloj kući sastane sa čelnicima najvećih američkih odbrambenih kompanija kako bi razgovarali o ubrzanju proizvodnje naoružanja, piše Rojters.

Sastanak je pokrenut zbog smanjenja zaliha usled nedavnih vojnih operacija.

Prema navodima izvora, američke zalihe oružja i municije smanjuju se usled napada na Iran i drugih nedavnih vojnih dejstava.

Administracija zato želi da sa proizvođačima pronađe način za što bržu obnovu zaliha i povećanje proizvodnih kapaciteta kako bi se odgovorilo na trenutne i buduće potrebe.

U međuvremenu je izraelski ministar odbrane Izrael Kac poručio da rat protiv Irana "ni izbliza nije gotov" i upozorio da je izraelska vojska spremna da ponovo napadne iranske ciljeve "velikom silom".

On je rekao da se Bliski istok nalazi usred velikih promena i zapretio da će Iran pretrpeti "težak udarac" ako ponovo napadne Izrael.

Njegove izjave dolaze nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da je Vašington izveo tajnu operaciju zaštite trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu i najavio nastavak odlučnog delovanja protiv Teherana nakon noćnih američkih napada na iranske ciljeve.