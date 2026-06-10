Slušaj vest

Tajvanska vojska danas je simulirala napad raketama na Kinu sa mobilnih lansera, demonstrirajući taktiku „pucaj i beži“ za odbranu od mogućeg kineskog napada.

Iako je američki HIMARS sistem već ranije testiran, ovo je prvi put da su rakete ispaljene u Tajvanski moreuz, uski morski prolaz koji odvaja samoupravno ostrvo od Kine, kao deo vežbe bojevog gađanja, piše CNN .

„S obzirom na trenutnu neprijateljsku pretnju, nastavićemo obuku sa sistemom HIMARS sa nepokolebljivom odlučnošću da branimo Tajvan kao najjaču silu nacije“, rekao je narednik Vang Ming-hui. Vojska je saopštila da je koristila vežbovne rakete kratkog dometa koje su pale u more kod obale posle kratkog leta.

Tenzije u regionu

Kina smatra Tajvan otpadničkom provincijom i kaže da ga u budućnosti mora staviti pod svoju kontrolu. Peking skoro svakodnevno šalje ratne brodove i avione blizu ostrva i poslednjih godina je održavao velike vojne vežbe u tom području.

1/8 Vidi galeriju Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

Sjedinjene Američke Države ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, ali se protive svakoj nasilnoj promeni njegovog statusa i glavni su dobavljač oružja za njegovu odbranu. HIMARS (Visokomobilni artiljerijsko-raketni sistem) je deo strategije asimetričnog ratovanja koju promovišu SAD, a koja ima za cilj da odvrati Kinu bez direktnog suočavanja sa njom skupom kupovinom oružja.

Raketni sistem montiran na kamion može se brzo dovesti u položaj za vatreno oružje, ispaliti projektile i odmah premestiti na novu skrivenu lokaciju, što je poznato kao taktika „pucaj i beži“.

Simulacija odgovora na invaziju

Rakete su ispaljene drugog dana vežbi na zapadnoj obali Tajvana, okrenute ka Kini. Vežbe su uključivale haubice kalibra 155 mm, simulirale su odgovor na kinesku invaziju i testirale sposobnost brzog raspoređivanja i izvođenja preciznih udara.

1/8 Vidi galeriju Kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Shutterstock, Profimedia, screenshot YT/abscbnnews

HIMARS sistem je bio u centru vežbe. Nakon što su dobili komandu za paljbu, vozila su raspoređena za manje od tri minuta i ispalila rakete sa snažnim bljeskovima, demonstrirajući svoju mobilnost.

SAD su u decembru objavile planove da prodaju dodatnih 82 sistema HIMARS Tajvanu kao deo velikog sporazuma o naoružanju. Međutim, čini se da je paket stavljen na čekanje nakon što se američki predsednik Donald Tramp sastao sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu prošlog meseca.