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Sjedinjene Američke Države večeras će bombardovati ključne iranske objekte, izjavio je američki ministar rata Pit Hegset.

"Udari će biti snažni i precizni. Snažno će pogoditi Iran", rekao je Hegset, čime je potvrdio dnašnju pretnju predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Skaj Njuz.

Hegset je rekao da će američka vojska snažno udariti na Iran ukoliko zvanični Teheran ne pristane na sporazum o okončanju sukoba između dve zemlje.

"Usredsređeni smo na tačno onaj ishod koji predsednik Tramp želi u ime američkog naroda i postigli smo veliki napredak. Kao što je predsednik danas rekao, ako neće da sklope sporazum, onda ćemo ih snažno udariti", rekao je Hegset, obraćajući se osoblju američke Centralne vojne komande (CENTCOM) u Tampi, na Floridi, preneo je CNN.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Tramp ranije danas najavio da će SAD večeras "napasti Iran veoma snažno", navodeći da su američke snage već izvele udare i da će nastaviti sa napadima. On je prethodno izjavio da će možda narediti da vojska Sjedinjenih Američkih Država ponovo pokrene napade na iranske elektrane i mostove, istakavši da je Iran isuviše odugovlačio u pregovorima sa SAD.

Tramp je juče izjavio da je iranska vojska napala i oborila helikopter "Apač" američke vojske u blizini Ormuskog moreuza,nakon čega je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran.

Kao odgovor, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao američku Petu flotu u Bahreinu dronovima, upozoravajući na "još oštriji odgovor" ukoliko se nastavi "američka agresija", a kasnije je objavio da su izvedeni i napadi na američke baze u Kuvajtu i Jordanu.