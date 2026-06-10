Rama je rekao da će projekat biti nastavljen

Rama je rekao da će projekat biti nastavljen

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Hiljade ljudi učestvovale su danas u novom protestu u Tirani protiv izgradnje luksuznog odmarališta na obali Jadranskog mora na jugu Albanije koju planira zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner.

Današnji protesti su bili najmasovniji do sada, a demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "Albanija nije na prodaju" i skandirali ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame, preneo je Rojters.

Rama je ranije ove sedmice rekao da će projekat biti nastavljen i da će biti završen uz poštovanje svih procedura.

Projekat, za koji se očekuje da će koštati oko pet milijardi evra, izazvao je negodovanje građana zbog lokacije u blizini zaštićenog močvarnog područja, kao i zbog nedostatka transparentnosti planova za izgradnju odmarališta.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Protesti, koji su u u Albaniji nazvani "Flamingo revolucija" po flamingosima koji žive u zaštićenom području, počeli su krajem maja nakon ograđivanja zemljišta na ostrvu Zvernec kod Valone, koje je deo šireg projekta razvoja luksuznog turističkog kompleksa, a koji uključuje i ostrvo Sazan.

Projekat razvija privatna investiciona firma "Affinity Partners", koja je u vlasništvu Džareda Kušnera, zajedno sa partnerima.

Građani zahtevaju obustavu projekta, promenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i Raminu ostavku.

Albanski tužilac za borbu protiv korupcije, SPAK, takođe je pokrenuo istragu o kontroverznim promenama u zaštićenom statusu područja i vlasništvu nad zemljištem 2024. godine.