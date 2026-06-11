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Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je danas Libance da se "pridruže Izraelu u miru" uprkos "bolesnim ciljevima" Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima.

"Imam poruku za vas, narode Libana. Izrael nije u ratu sa vama. Mi smo u ratu sa Hezbolahom, koji je vašu zemlju uzeo za taoca, koji ispunjava iranske zahteve, koji koristi vašu teritoriju za pokretanje terorističkih napada na Izrael", poručio je Netanjahu u video poruci na engleskom jeziku upućenoj libanskom narodul.

Netanjahu je rekao da je Hezbolah slabiji nego ikad, a Izrael je jači nego ikad i dodao da jeizraelska vojska (IDF) eliminisala skoro 10.000 pripadnika Hezbolaha i da "nastavlja da sistematski čisti Južni Liban od ovih fanatika", prenosi Tajms of Izrael.

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Benjamin Netanjahu Foto: Printskrin Youtube

"Želimo mir sa vama, sa Libanom. Mir u kome naša dva naroda mogu zajedno da investiraju, grade zajedno, napreduju zajedno. Jedina prepreka ovoj prelepoj viziji je Hezbolah. Žrtvovaće vas da bi postigli svoje bolesne ciljeve", rekao je Netanjahu.

Pre Netanjahua izraelski predsednik Isak Hercog poslao je poruku na arapskom jeziku libanskom predsedniku Džozefu Aunu, rekavši svom kolegi da se nada miru.

Hercog je poručio da takav ishod zavisi od toga da li će zvanični Bejrut obuzdati uticaj Irana i proiranske militantne grupe Hezbolaha.

Iran nastavlja da insistira da primirje između Izraela i Hezbolaha u Libanu bude deo svakog sporazuma o prekidu vatre sa SAD, dok libanske oružane snage izgleda nisu u stanju da drže Hezbolah pod kontrolom.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

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