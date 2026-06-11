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SAD i Iran su i noćas "razmenjivali" vazdušne udare širom Bliskog istoka, drugu noć zaredom, dodatno time opterećujući nestabilni prekid vatre dogovoreno između dve zemlje u aprilu.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske saopštila je rano jutrios da je okončala talas "samoodbrambenih udara" usmerenih na vojne lokacije na jugu Irana, uključujući tu radare i sisteme za nadzor.

Novi napad se dogodio nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će oružane snage SAD "snažno" udariti po Iranu i da Teheranu treba "previše vremena da postigne dogovor" o trajnom okončanju rata.

Kao odgovor na to, Iran je pokrenuo niz udara usmerenih na američku vojnu imovinu u zemljama širom regiona.

Novi iranski napadi na zalivske zemlje

Američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu su se i protekle noći našle pod iranskom vatrom.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio da je ispalio balističke rakete na američki komandni centar u Jordanu.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da su se sirene za vazdušnu opasnost aktivirale tokom noći, dok je kuvajtska vojska objavila na društvenoj mreži X da su sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) presreli "neprijateljske vazdušne mete".

Kuvajt je saopštio da je privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor zbog iranskih napada.

Revolucionarna garda je takođe saopštila da su pogođena dva naftna tankera koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, ali BBC navodi da nije bilo neposredne potvrde napada.

Američki ministar odbrane Pit Hegset, koji u drugoj Trampovoj predsedničkoj administraciji nosi funkciju ministra rata, kazao je sinoć, uoči novih napada, da će snage SAD izvršiti naređenja šefa Bele kuće i snažno udariti po Iranu bombardujući "ključne objekte".

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rojters prenosi da je Hegset, obraćajući se novinarima nakon brifinga sa vojnim komandantima u sedištu CENTCOM na Floridi, rekao da je Iranu data šansa da postigne dogovor, ali da je Teheran nije iskoristio.

- Udarićemo ih snažno, onako kako želimo, po ciljevima, čime poboljšavamo okruženje za naše delovanje i umanjujemo kapacitete koje Iran želi da poseduje - rekao je Hegset.

Šef Pentagona je to poručio nakon što je Tramp rekao da će SAD ponovo napasti Iran ako se ne postigne mirovni sporazum, preteći daljom eskalacijom nakon jedne od najvećih razmena neprijateljstava u poslednja dva meseca.

1/10 Vidi galeriju Obraćanje američkog ministra rata Pita Hegseta sa generalom Denom Kejnom u Pentagonu o toku rata u Iranu Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

"Iran izabrao da igra igre"

Hegset je optužio je Iran da je "izabrao da igra igre".

- Ako treba da pregovaramo bombama, pregovaraćemo bombama, a veoma smo dobri u tome - zaključio je on.

Foks njuz je prethodno sinoć preneo izjavu Trampa da su ga visoki iranski zvaničnici direktno pozvali da zatraže obustavu američkih bombardovanja.

Predsednik SAD je takođe rekao toj televiziji da je prva noć nove američke operacije uključivala lansranje 49 raketa Tomahavk uz dejstva borbenih aviona koji su ciljali radare i PVO sisteme.

1/12 Vidi galeriju Američka raketa dugog dometa Tomahavk Foto: Profimedia, Shutterstock, Printskrin Twiter

On je naveo da su u vazdušnim udarima pogođeni iranski položaji na oko 64 kilometra od Teherana i duž jugozapadne obale te zemlje u Persijskom zalivu.