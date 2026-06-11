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Američki milijarder Bil Gejts juče je na zatvorenom saslušanju pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma Kongresa rekao da nikada nije imao lični odnos sa pokojnim Džefrijem Epstajnom i da je prekinuo veze s osuđenim pedofilom kada ovaj nije ispunio obećanje i dao sredstva za filantropske akcije osnivača "Majkrosofta".

BBC prenosi da se Gejts dobrovoljno pojavio u Vašingtonu pred odborom koji istražuje Epstajnove veze i navodno je imenovao moćne ljude kojima se Epstajn obraćao oko prikupljanje sredstava.

Navodi se da je Gejts tokom saslušanja takođe bacio novo svetlo i na sopstvena bračna neverstva, rekavši da je Epstajn koristio te afere kako bi vršio pritisak na njega.

Članovi odbora rekli su da svedočenje pokazuje da je Epstajn bio "sakupljač prijatelja" i da je bio povezan sa ljudima poput Gejtsa kako bi sebe "prikazivao moćnim i uticajnim".

Nije bio na Epstajnovom ostrvu ili ranču, ali jeste u privatnom avionu

U uvodnoj reči Gejts je kazao da nikada nije bio svedok Epstajnovog ponašanja koje bi nosilo krivičnu odgovornost, niti je imao bilo kakve naznake u vezi sa tim.

- Nikada nisam bio na njegovom ostrvu, njegovom ranču ili njegovoj kući na Floridi. Nikada nisam iskorišćavao bilo koga. Iako je možda on nastojao da neguje lični odnos, nikada me to nije zanimalo i nikada nisam uzvractio na to - rekao je Gejts.

On je naveo i da se nada da će "žrtve Epstajnovih zločina dobiti pravdu koju zaslužuju".

1/8 Vidi galeriju Bil Gejts Foto: Shutterstock, EPA/SARAH YENESEL, AP/Justin Tallis

Gejts se pridružio bivšem predsedniku Bilu Klintonu, bivšoj državnoj sekretarki SAD Hilari Klinton, ministru trgovine SAD Hauardu Latniku i drugim moćnim ličnostima koje su ranije saslušavani pred dvostranačkim odborom u vezi s Epstajnom koji je izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji 2019. godine dok je čekao suđenje.

Njegova dugogodišnja saradnica Gilejn Maksvel služi 20-godišnju zatvorsku kaznu.

Ona se video pozivom pojavila pred odgovom u februaru, ali se pozvala na pravo da odbije da odgovara na pitanja.

Kada je Ministarstvo pravde SAD u januaru ove godine objavilo milione stranica dokumenata povezanih sa krivičnom istragom protiv Epstajna, Gejtsovo ime je pominjano hiljadama puta, a on se pojavio i na nekoliko fotografija u Epstajnovom društvu.

Gejts je negirao bilo kakvo nezakonito delovanje ili znanje o Epstajnovim nezakonitim aktivnostima.

On je pred odborom ponovio reči iz intervjua datog ranije ove godine u kojem je kazao da je imao lošu procenu kada je upoznao Epstajna i da je "jedan od mnogih ljudi koji žale što su ga ikada upoznali".

Jedna od fotografija koju je objavilo američko Ministarstvo pravde prikazuje Gejtsa blizu aviona, dok je Epstajnov pilot u blizini.

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Gejts je rekao da je putovao Epstajnom privatnim avionom.

Počeli da se druže 2011, tri godine nakon što je Epstajn osuđen

Drugi dokumenti uključuju nacrte mejlova koji se pripisuju Epstajnu, a koji sadrže niz neproverenih i osporenih tvrdnji o Gejtsovom ličnom životu.

Tu su, između ostalog, navodi da je Epstajn Gejtsu omogućavao "tajne ljubavne sastanke" s "udatim ženama", da je Gejts dobio seksualno prenosivu infekciju (SPI) od "ruskih devojaka", kako ih je Epstajn nazvao, kao i da je "pomogao Bilu (Gejtsu) da nabavi lekove" za lečenje tze infekcije.

U odvojenom mejlu se navodi da je Gejts pokušao "tajno" da svojoj tadašnjoj supruzi Melindi da antibiotike kako bi je zaštitio od iste infekcije.

1/5 Vidi galeriju Bil Gejts i Melinda Gejts iz perioda dok su bili u braku Foto: Profimedia / MediaPunch Inc / Alamy, Profimedia

Gejts poriče ove tvrdnje, ali je priznao da je imao ljubavne afere sa dve Ruskinje.

- Epstajn je radio na tome da iskoristi informacije o mojim neverstvima, uz mnoge laži koje je dodavao, da me pritisne da ponovo uspostavim veze sa njim - kazao je Gejts u uvodnoj reči.

On je naveo da su njih dvojica počeli da se druže 2011, tri godine nakon što je Epstajn osuđen na Floridi po dve tačke optužnice za nagovaranje na prostituciju, a odnos je napredovao sa razgovarima o potencijalnom prikupljanju sredstava za Gejtsovu globalnu zdravstvenu inicijativu.

1/5 Vidi galeriju Epstajnov ranč Zoro u Novom Meksiku u SAD Foto: US Department of Justice, screenshot YT/RedactedNews, Savannah Peters/AP

Gejts je rekao da je od samog početka jasno stavio do znanja da Epstajn nikada neće igrati ulogu u radu fondacije niti će primiti bilo kakvu nadoknadu od nje.

Robert Garsija, vodeći demokrata u kongresnom odboru, kazao je novinarima u izveštaju o saslušanju da je "Gejts bio svestan da Džefri Epstajn može da bude osuđen za užasan zločin i da je nastavio da komunicira sa njim kako bi tražio novac za svoju fondaciju".

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Gejts je rekao odboru šta je "shvatio" 2014, nakon što je Epstajn okupio grupu koju je opisao kao potencijalne donatore.

- Shvatio sam da su naši prethodni razgovori, umestoi da se pretvore u značajnu filantropsku podršku, vodili u ćorsokak - naveo je Gejts.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

On je dodao da je bilo jasno da niko u toj grupi nije bio zainteresovan da krene dalje u vezi sa prikupljanjem sredstava.

- U tom trenutku sam zaključio da Epstajn nikada neće ispuniti svoja obećanja. Rekao sam mu da nećemo ići dalje i prestao sam da komuniciram ili se sastajem sa njim - poručio je Gejts.

Demokrate u odboru su kazale da je Gejts dao imena ljudi koje je Epstajn okupio, ali nisu javno rekli ko su bili ti ljudi.