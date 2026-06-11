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To je saopštila britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), pozivajući se na lokalne vlasti.

Prema navodima UKMTO, nema prijavljenih posledica po životnu sredinu, preneo je Rojters.

Iranski zvaničnici, kako prenosi agencija Mehr, tvrde da je jedan teretni brod u Omanskom zalivu pogođen projektilom američkog porekla.

Takođe je saopšteno da je pet članova posade evakuisano i prebačeno u Oman uz pomoć prolaznih brodova.

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