Glavne teme mogu da budu stručno usavršavanje, putovanja i saradnja sa inostranstvom. Obnovićete ugovor sa starim saradnikom. Vaš odnos s partnerom pr...

Uspeh u okviru privatnog biznisa i uslužnih delatnosti odraziće se, pre svega, na vašu finansijsku situaciju. Pa ipak, neke uplate mogu kasniti. Harmo...

Ovaj period vam donosi mogućnost sklapanja novih ugovora. Planetarni aspekti mogu uzrokovati zastoj u obavljanju posla. Nesporazumi s partnerom, a pov...

Poći će vam za rukom da završite rad na velikom projektu. Pojačan priliv finansijskih sredstava. Pojačana psihička osetljivost dovodi do impulsivnih r...

Direktno kretanje Venere od danas omogućiće vam da lakše postignete poslovne dogovore. Neke uplate mogu kasniti. Možete ući u tajnu vezu sa osobom pre...

Glavni izazov ovog perioda jeste da ispoštujete zadate rokove za završetak posla. Strogo se pridržavajte radnog plana. Uživate posebnu podršku planeta...

Planete u vašem polju komunikacija mogu da otežaju vaše pregovore. Oprezno u komunikaciji s nadređenima. Uspone i padove na emotivnom planu može da uz...

Prioritet ovog perioda je da završite rad na započetim poslovima i da se ne upuštate u nov radni zadatak jer može doći do zakašnjenja. Ljubav na prvi ...

Planetarni aspekti mogu da uspore tempo vašeg poslovanja ili odlože početak rada na važnom poslovnom zadatku. Mogući su nesporazumi. Teško ćete odolet...

Planetarni aspekt u vašem polju tajni može da uzrokuje nesporazume sa saradnicima i nadređenima. Nemojte odavati svoje poslovne tajne. Dopada vam se o...