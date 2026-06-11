U Čungćingu održan Peti globalni forum posvećen inovacijama u medijima
(KMG) -- Peti globalni forum posvećen inovacijama u medijima održan je u Čungćingu. Član Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine i ministar Odeljenja za javnost Centralnog komiteta KP Kine, Li Šulej, obratio se učesnicima posredstvom video veze i održao je tom prilikom govor.
Učesnici foruma smatraju da je, u duhu čestitke kineskog predsednika Si Đinpinga upućene Prvom globalnom forumu posvećenom inovacijama u medijima, ovaj forum okupio mudrost i snagu različitih strana i već je postao važna platforma za produbljivanje razmene i međusobnog učenja u različitim zemljama.
Nova runda naučno-tehnološke revolucije i industrijskih promena, predstavljana veštačkom inteligencijom, stalno rađa nove načine proizvodnje, života, učenja i rada. Kina sprovodi akciju „Veštačka inteligencija plus“, koja nudi nove šanse i otvara nove prostore za razvojnu saradnju Kine i sveta.
Učesnici skupa su izjavili da veštačka inteligencija donosi sveobuhvatne i dubinske promene u medijskom pejzažu i ekosistemu javnog mnjenja. Potrebno je promovisati sveobuhvatno osnaživanje veštačke inteligencije u oblastima novinarskog izveštavanja, kulturne komunikacije i javnih službi, kao i ubrzati transformaciju medija kroz inovativni razvoj. Treba zajedno promovisati zajedničke vrednosti celog čovečanstva, ujediniti međunarodni konsenzus o globalnom upravljanju veštačkom inteligencijom, i podsticati razvoj digitalno-inteligentnih tehnologija usmerenih ka čoveku. Treba duboko sprovoditi inicijativu posvećenu globalnoj civilizaciji, aktivno uspostavljati platforme za razmenu i uzajamno učenje civilizacija na internetu i podsticati međusobno povezivanje srca naroda.
Kineska medijska grupa