(KMG) -- Peti globalni forum posvećen inovacijama u medijima održan je u Čungćingu. Član Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine i ministar Odeljenja za javnost Centralnog komiteta KP Kine, Li Šulej, obratio se učesnicima posredstvom video veze i održao je tom prilikom govor.

Učesnici foruma smatraju da je, u duhu čestitke kineskog predsednika Si Đinpinga upućene Prvom globalnom forumu posvećenom inovacijama u medijima, ovaj forum okupio mudrost i snagu različitih strana i već je postao važna platforma za produbljivanje razmene i međusobnog učenja u različitim zemljama.

Nova runda naučno-tehnološke revolucije i industrijskih promena, predstavljana veštačkom inteligencijom, stalno rađa nove načine proizvodnje, života, učenja i rada. Kina sprovodi akciju „Veštačka inteligencija plus“, koja nudi nove šanse i otvara nove prostore za razvojnu saradnju Kine i sveta.