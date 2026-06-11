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Snimak ljudi koji se u gluvo doba noći uvlače u kanalizaciju kroz šahtove u Njujorku izazvao je buru na društvenim mrežama.

Na snimcima se vidi grupa ljudi, neki sa čeonim i baterijskim lampama i alatom, koji prvo ulaze u kanalizaciju, a potom izlaze tačno nasred puta.

Danima se ceo Njujork pitao šta ovi ljudi rade u kanalizacionom sistemu metropole noću? Ko su ove figure, koje američki mediji nazivaju "ljudi krtice"?

Neki incidenti su dobro dokumentovani: 5. maja, snimak nadzorne kamere pokazao je tri osobe kako ulaze u šaht u Kvinsu.

29. maja, kamera je snimila grupu od sedam ljudi kako izlaze iz šahte u Bruklinu rano ujutru. Istog dana, druge osobe su viđene na drugoj lokaciji.

Policijska istraga za sada neuspešna

Policijska uprava Njujorka (NYPD) do sada nije uspela da ponudi odgovore. Zbog incidenata, bezbednosne zabrinutosti rastu samo nekoliko dana pred početak Svetskog prvenstva u fudbalu. Mnogi navijači dolaziće u Njujork, a finale će se održati u obližnjem Nju Džerziju.

Međutim, istražitelji verovatno ne veruju da je u pitanju bio planirani napad, već sumnjaju da lovci na blago možda traže nakit, oružje ili druge vredne stvari. Nije prijavljena šteta na šahtovima oko ulaznih tačaka.

U Bruklinu ovaj incident postao je tema dana. Cvećar Ismael J. je svedočio da je policija, nakon što su snimci isplivali u javnost, pretraživala područje.

- Bili su ovde satima. Rekli su da su na snimku videli šest ili sedam ljudi kako silaze u šaht i ponovo se pojavljuju satima kasnije u sledećem bloku.

Na pitanje da li je zabrinut, Ismael kaže sledeće:

- Kada ljudi usred noći siđu u kanalizaciju i nestanu satima, želite da znate ko su i šta rade tamo dole.

Sumnjivo je što su grupe delovale organizovano. Neki su se čak i presvukli nakon izlaska iz kanalizacije. Vlasti izdaju oštra upozorenja protiv takvih izleta u kanalizacioni sistem dug oko 12.000 kilometara - ulazak u kanalizaciju je ilegalan i izuzetno opasan.

Časopis WIRED je intervjuisao nekoliko urbanih istraživača, ali oni negiraju priče o "ljudima krticama".

- Tamo dole je samo prljava voda i odbačene igle - rekao je jedan istraživač, ali kaže da je ponašanje pojedinaca "sumnjivo".

Ko su "ljudi krtice"?

U Sjedinjenim Državama, termin ljudi-krtice ponekad se koristi za opisivanje beskućnika koji žive ispod velikih gradova u napuštenim podzemnim železničkim cevima i kanalizacionim tunelima.

Ovaj fenomen se često vezuje za zapadnu obalu SAD, pre svega za Los Anđeles i Las Vegas. U dolini Las Vegasa, procenjuje se da hiljadu beskućnika nalazi sklonište u odvodima za olujne vode ispod grada radi zaštite od ekstremnih temperatura koje prelaze 49 stepeni tokom leta, dok zimi ponekad padnu u minus.