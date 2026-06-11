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Rusija ubrzano gradi prvu potpuno novu vojnu bazu u blizini granice sa Finskom.

Objekat se gradi u naselju Nova Vilga, na samo nekoliko kilometara od Petrozavodska, glavnog grada ruske Republike Karelije.

Prema procenama finskog vojnog stručnjaka Marka Eklunda, baza će moći da primi između 4.000 i 6.000 vojnika.

Za razliku od prethodnih aktivnosti u tom području, koje su se uglavnom ograničavale na rekonstrukciju starih sovjetskih objekata, ovo je prvi slučaj potpuno nove izgradnje vojnog kompleksa u neposrednoj blizini finske granice.

Građevinski radovi su ubrzani prošlog proleća.

Šta pokazuju satelitski snimci?

Satelitski snimci pokazuju da je čišćenje terena u šumovitom području počelo već u novembru 2025. godine, dok su se zemljani radovi intenzivirani tokom zime.

Eklund, bivši oficir finske vojne obaveštajne službe sa više od 25 godina iskustva u praćenju ruskih oružanih snaga, tačno je odredio lokaciju gradilišta na osnovu zvaničnih ruskih dokumenata, izveštava državni medijski servis Yle.

Ključni trag bio je ugovor o povezivanju budućeg vojnog kompleksa sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom Petrozavodska, vredan skoro 5,9 miliona evra.

Finska Foto: Shuttesrstock

Ovu izgradnju su vlasti Rusije zvanično priznale tek nedavno, nakon inspekcijske posete zamenika ministra odbrane Pavla Fradkova.

Prema njihovim rečima, na tom mestu će na kraju biti izgrađeno više od 50 različitih objekata, uključujući dodatne kasarne, stambene zgrade za vojnike i njihove porodice, kao i sportsko-rekreativne objekte. Baza se gradi u šumovitom području, što omogućava dalje proširenje.

Lokacija je izabrana upravo zbog blizine Petrozavodska, većeg grada koji olakšava regrutovanje vojnika po ugovoru i izdržavanje njihovih porodica.

1/6 Vidi galeriju NATO avioni sleću i poleću s auto-puta tokom vežbi u Finskoj i Švedskoj Foto: Pritnscreen/Twitter

U udaljenijim područjima Karelije bilo bi mnogo teže privući i zadržati osoblje.

Eklund naglašava da je izgradnja još uvek u ranoj fazi.

Zbog rata u Ukrajini, Rusija ima ograničene resurse za brzo proširenje vojne infrastrukture na severozapadu.

- Ne možete izgraditi modernu vojsku na zarđalim tenkovima iz sibirskih skladišta. To zahteva mnogo vremena i novca - kazao je Eklund, piše ukrajinski sajt Junajted24medija.

1/5 Vidi galeriju Finska vojska Foto: Shutterstock, Profimedia

Eklund ovu bazu vidi kao deo širih, sistematskih ruskih napora za jačanje kopnenih snaga duž cele granice sa NATO.

Iako se ukupan broj ruskih snaga povećava, prava pretnja Finskoj će se materijalizovati tek kada se infrastruktura završi, oprema nabavi, a vojnici regrutuju i obučavaju.

1/6 Vidi galeriju Vojne vežbe NATO u Finskoj u novembru 2024. Foto: Shutterstock, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

- Pretnju čine namera i sposobnosti. Sposobnosti će se značajno povećati kada se ove jedinice stvore. Tek tada će zaista moći da funkcionišu - zaključio je Eklund.

Širi trend ruskog vojnog jačanja na severu Evrope

Ova izgradnja je deo šireg trenda ruskog vojnog jačanja na severu Evrope, na koji su druge nordijske zemlje upozorile kroz zajedničke istrage.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Stručnjaci procenjuju da bi nakon završetka rata u Ukrajini, Rusija mogla da rasporedi znatno veći broj vojnika blizu granica NATO.