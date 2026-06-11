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(KMG) — Na poziv lidera Severne Koreje, Kim Džong Una, kineski predsednik, Si Đinping, odputovao je u Pjongjang u državnu posetu od 8. do 9. juna. Tokom susreta, dvojica lidera istakla su da su Kina i Severna Koreja socijalističke zemlje pod rukovodstvom svojih vladajućih partija, a da se njihovo tradicionalno prijateljstvo zasniva na zajedničkim ciljevima, dugoj istoriji i snažnim društvenim vezama.

Ove godine obeležava se 65. godišnjica potpisivanja Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između Kine i Severne Koreje. Poseta kineskog predsednika predstavlja njegovu drugu državnu posetu Pjongjangu nakon sedam godina, a severnokorejska strana ga je dočekala uz najviši nivo protokola i svečanu ceremoniju.

Tokom razgovora, Si Đinping je poručio da dve zemlje treba da grade odnose gledajući dugoročno, uz poštovanje istorije i usmerenje ka budućnosti, oslanjajući se na iskustva bilateralnih odnosa i savremenih globalnih okolnosti. Cilj je, kako je naveo, dalje jačanje tradicionalnog prijateljstva i doprinos stabilnosti i razvoju u regionu.

Si je izneo četiri ključna predloga za unapređenje odnosa Kine i Severne Koreje: održavanje redovnih kontakata na visokom nivou radi jačanja političkog poverenja; produbljivanje praktične saradnje usmerene na poboljšanje života građana; jačanje kulturnih i međuljudskih veza kao temelja prijateljstva; i dosledno poštovanje principa pravičnosti i ravnoteže u strateškoj saradnji.

Ovi predlozi, kako je naglašeno, treba da doprinesu daljem razvoju bilateralnih odnosa u „novoj eri“ i jačanju stabilnosti i saradnje u regionu.