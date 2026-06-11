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Dramatično u Poljskoj i Rumuniji

Dramatično u Poljskoj i Rumuniji

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Jake i potencijalno opasne oluje pogodile su delove Poljske i Rumunije, a meteorološke službe su upozorile na mogućnost superćelijskih oluja, grada, jakih udara vetra i lokalno čak i pojave tornada.

Poljski Institut za meteorologiju i vodoprivredu (IMGW) izdao je upozorenja za više regiona, nakon što su se nad južnim delom zemlje razvile snažne olujne ćelije, uključujući i superćelijske grmljavine sa intenzivnim padavinama i gradom, preneo je "Wiadomosci".

Meteorolozi su naveli da su najteže pogođeni regioni na jugu Poljske, uključujući područja oko Krinice-Zdroja, Dukle i Leska, gde su zabeleženi jaki pljuskovi, grad i udari vetra.

U jednom od upozorenja IMGW navodi se da "opasne superćelijske grmljavine" mogu da stvore i tornado.

Meteorolozi upozoravaju da će se u narednim satima nove olujne ćelije kretati iz pravca Slovačke ka jugu i istoku Poljske, sa mogućnošću formiranja dodatnih superćelija.

Poljski Vladin centar za bezbednost (RCB) takođe je izdao upozorenja zbog opasnih vremenskih uslova, dok su na društvenim mrežama objavljene brojne fotografije oluja koje su pogodile zemlju.

Upozorenja se nižu u Rumuniji

Nacionalna meteorološka uprava (ANM) u Rumuniji izdala je narandžasti kod upozorenja za više okruga zbog obilnih padavina i jake atmosferske nestabilnosti, preneo je Ađerpres.

Upozorenje važi za 17 okruga i trajaće do sutra ujutru.

Meteorolozi u Rumuniji prognoziraju pljuskove sa grmljavinom, lokalno značajne količine padavina i olujne udare vetra od 70 do 90 kilometara na čas, uz mogućnost pojave grada

U pojedinim oblastima očekuje se i više od 70 litara kiše po kvadratnom metru.

Žuti i narandžasti meteo-alarami obuhvataju velike delove Transilvanije, Moldavije, Oltenije, Muntenije i planinskih regiona, gde se očekuje nastavak nestabilnog vremena i u narednim satima.