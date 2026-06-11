Požar u zgradi na španskom ostrvu Majorka u turističko oblasti Magaluf, dvoje mrtvih i devet hospitalizovanih osoba
TURISTIČKA OBLAST MAGALUF NA ŠPANSKOM OSTRVU MAJORKA
POŽAR U ZGRADI U MEDITERANSKOM RAJU ODNEO NAJMANJE DVA ŽIVOTA! Zbog udisanja dima u bolnici završilo devetoro ljudi, vatra izbila u zoru (FOTO)
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Najmanje dve osobe su poginule i više ih je povređeno u požaru koji je izbio rano jutros u turističkoj oblasti na španskom ostrvu Majorka.
Portparol Civilne garde rekao je da je devet ljudi prebačeno u medicinske ustanove na lečenje zbog udisanja dima.
Požar je izbio oko pet ujutru na trećem spratu stambene zgrade u oblasti Magaluf, navodi se u saopštenju Civilne garde.
Stanari su bezuspešno pokušali da ugase požar koji se proširio na ostatak zgrade.
Više od 12 ljudi je evakuisano, a vatra je ugašena oko dva sata kasnije.
Nacionalnost žrtava nije saopštena.
(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)
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