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Hiljade pčela iznenada su se pojavile na plaži na Jadranskom moru, u italijanskom letovalištu Rimini.

Pčele su se smestile na jedan suncobran, a invazija insekata izazvala je veliku uzbunu među turistima.

U početku su radoznali posetioci plaže pojurili ka suncobranu na plaži Katolika kako bi fotografisali roj mobilnim telefonima.

Međutim, vlasti su potom iz predostrožnosti ogradile područje. Srećom, pčelar koji je pozvan na lice mesta uspeo je da namami roj.

Insekti nikoga nisu uboli, a stručnjaci pretpostavljaju da je matica sletela na suncobran, nakon čega ju je pratio ceo roj.

Samo nekoliko dana ranije, sličan incident se dogodio na drugoj plaži u Ričoneu, takođe u blizini Riminija.

Stručnjak krivi visoke temperature

Predsednik Italijanskog društva za ekološku medicinu, Alesandro Miani, pripisao je incidente visokim temperaturama.

- Ove temperature su više nego uobičajene za ovo doba godine. Pčele, ose i drugi insekti reaguju agresivnije u ovim uslovima i istovremeno traže vodu.