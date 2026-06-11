Slušaj vest

Hiljade pčela iznenada su se pojavile na plaži na Jadranskom moru, u italijanskom letovalištu Rimini.

Pčele su se smestile na jedan suncobran, a invazija insekata izazvala je veliku uzbunu među turistima.

U početku su radoznali posetioci plaže pojurili ka suncobranu na plaži Katolika kako bi fotografisali roj mobilnim telefonima.

Međutim, vlasti su potom iz predostrožnosti ogradile područje. Srećom, pčelar koji je pozvan na lice mesta uspeo je da namami roj.

Insekti nikoga nisu uboli, a stručnjaci pretpostavljaju da je matica sletela na suncobran, nakon čega ju je pratio ceo roj.

Samo nekoliko dana ranije, sličan incident se dogodio na drugoj plaži u Ričoneu, takođe u blizini Riminija.

Stručnjak krivi visoke temperature

Predsednik Italijanskog društva za ekološku medicinu, Alesandro Miani, pripisao je incidente visokim temperaturama.

- Ove temperature su više nego uobičajene za ovo doba godine. Pčele, ose i drugi insekti reaguju agresivnije u ovim uslovima i istovremeno traže vodu.

Oko Riminija, temperature su poslednjih dana prelazile 30 stepeni Celzijusa.

Ne propustitePlanetaPOŽAR U ZGRADI U MEDITERANSKOM RAJU ODNEO NAJMANJE DVA ŽIVOTA! Zbog udisanja dima u bolnici završilo devetoro ljudi, vatra izbila u zoru (FOTO)
epa-daniel-perez-epa-daniel-perez.jpg
PlanetaSUPERĆELIJE DIVLJAJU PO EVROPI, STVORIĆE SE I TORNADO?! Nižu se upozorenja širom kontinenta, u komšiluku POPALJENI ALARMI - Situacija je veoma opasna (VIDEO)
supercelijska oluja
PlanetaMISTERIOZNI LJUDI USRED NOĆI SILAZE U KANALIZACIJU, A ONDA... Snimci izazvali paniku, a jedna stvar je posebno sumnjiva! Ponovo se pojavili LJUDI KRTICE?
kanalizacija ljudi krtice Njujork
PlanetaGORI JOŠ JEDAN BROD KOD OBALE OMANA: Drama na Bliskom istoku na vrhuncu, Iranci tvrde da su projektil ispalili Amerikanci
Iran Indija Ormuski moreuz tanker.jpg