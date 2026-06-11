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Policija je u sredu uveče upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante u blizini Belfasta, gde su se nasilni protesti odvijali drugu noć zaredom nakon napada nožem za koji je optužen sudanski izbeglica.

1/10 Vidi galeriju Demonstracije protiv migranata u Belfastu Foto: Peter Morrison/AP, Paul Faith / AFP / Profimedia, Paul Faith / AFP / Profimedia

Demonstranti su se okupili na više lokacija u Belfastu, a neki skupovi protekli su mirno. Međutim, situacija je tokom večeri postala napeta na nekoliko mesta širom glavnog grada Severne Irske, gde je raspoređen veliki broj policajaca, navodi AFP.

Demonstranti su na policiju bacali razne predmete, uključujući cigle i staklene flaše, i izazivali požare, saopštila je policija.

Snimci su pokazali desetine muškaraca obučenih u crno, sa prekrivenim licima, kako čekićima lome cigle i pločnike kako bi napravili projektile za gađanje pripadnika interventne policije, prenosi dpa. Policija je koristila vodene topove kako bi rasterala masu.

Centar Belfasta bio je pošteđen nasilja, za razliku od prethodne noći kada su izbili antiimigrantski neredi nakon napada nožem u ponedeljak uveče. Žrtva tog napada, identifikovana kao Stefan Ogilvie, izgubila je oko.

1/6 Vidi galeriju Neredi u severnoirskoj prestonici Belfastu zbog Sudanca koji je pokušao da odseče glavu čoveku nasred ulice Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimed, Peter Morrison/AP

On je hospitalizovan i nalazi se u stabilnom stanju, saopštila je njegova porodica u izjavi koju je policija objavila u sredu uveče, dodajući da su "zgroženi" nasiljem koje se dogodilo prethodnog dana.

Premijer Kir Starmer opisao je ove antiimigrantske nerede kao "šokantne", a policija Severne Irske najavila je raspoređivanje dodatnih snaga. Pojačanja iz ostatka Ujedinjenog Kraljevstva očekuju se u četvrtak.

Pozive na proteste podržali su krajnji desničari, uključujući aktivistu Tomija Robinsona i američkog milijardera Ilona Maska.

Uprkos pozivima na smirivanje situacije, napetost se u sredu uveče mogla osetiti širom Belfasta, gde su mnoge prodavnice i restorani bili zatvoreni, a ulice u centru grada gotovo puste, navodi AFP.

Islamofobni grafiti pojavili su se i na nekoliko zidova i metalnih roletni prodavnica u naselju u kojem je prethodnog dana zapaljen autobus. Stanovnici koje je intervjuisao AFP izrazili su šok.

1/8 Vidi galeriju Belfast Foto: Peter Morrison/AP

- Živim ovde toliko dugo i ovo je jednostavno tužno - rekao je 28-godišnji stanovnik koji je želeo da ostane anoniman.

Druga stanovnica, koja takođe nije želela da otkrije identitet, rekla je da razume bes demonstranata, ali žali što se sada svi "stranci" stavljaju u isti koš.

Nasilje je izbilo nakon što se internetom proširio snimak napada nožem u ponedeljak, na kojem se vidi kako napadač sedi na krvavom muškarcu na zemlji i više puta ga ubada. Vlasti su osudile ulogu društvenih mreža i optužile pojedine korisnike da podstiču bes na internetu. Regulator za medije Ofcom upozorio je platforme, podsećajući ih na njihove zakonske obaveze.

Policija je potom upozorila da bi deljenje adresa stranih državljana na društvenim mrežama moglo da predstavlja krivično delo.

Ministarka unutrašnjih poslova Severne Irske Naomi Long optužila je korisnike društvenih mreža koji "iskorišćavaju opravdan strah koji ljudi osećaju suočeni sa ovim događajima", osuđujući "rasizam" koji stoji iza nasilja.

Osumnjičeni za napad, Hadi Alodid, tridesetogodišnji Sudanac, pojavio se u sredu ujutro pred sudijom u Belfastu. Optužen je za pokušaj ubistva, između ostalog, odbio je pravno zastupanje i bio je u pratnji prevodioca za arapski jezik.

Nakon saslušanja određen mu je pritvor do sledećeg pojavljivanja pred sudom, zakazanog za 8. jul. Njegovi motivi i dalje nisu poznati, ali je policija Severne Irske u ovoj fazi isključila mogućnost terorizma.

Nakon dolaska u Severnu Irsku 2023. godine, imao je status izbeglice sa dozvolom boravka koja važi do 2028. godine, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova. U Ujedinjeno Kraljevstvo stigao je iz Republike Irske, putujući iz Pariza.

Političari krajnje desnih stranaka poput "Reformističke stranke" predvođene Najdželom Faražom, i "Obnovimo Britaniju", predvođene Rupertom Louom, kritikovali su imigracionu politiku laburističke vlade i njenih konzervativnih prethodnika.

Nasilni protesti protiv imigranata potresali su Severnu Irsku, naročito u junu 2025. i tokom leta 2024. godine, kao i druge delove Ujedinjenog Kraljevstva.

Trojica muškaraca optužena su nakon nasilja u utorak uveče u Glazgovu, tokom kojeg su ljudi, prema policiji, "napadani zbog boje kože", dok su vernici morali da ostanu zaključani unutar džamije radi sopstvene bezbednosti.