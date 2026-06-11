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Višestruke eksplozije su noćas odjekivale širom Krima, a lokalni mediji javljaju da je nekoliko vojnih objekata pogođeno u ukrajinskom napadu dronovima i raketama.

Proukrajinski Telegram kanal Krimski vetar izvestio je da je most u Armjansku, gradu na severu Krima blizu kopnenog dela Ukrajine, pogođen nakon što su na tom području uočeni ukrajinski dronovi i odjeknuo niza eksplozija.

Most na ulazu u Krasnoperekopsk iz pravca Armjanska je navodno takođe pogođen.

- Izgleda da nema netaknutih mostova na kopnenim prilazima poluostrvu - piše u objavi na tom kanalu.

Dalje na jugu, eksplozije i raketna aktivnost su prijavljeni u Sevastopolju, najvećem gradu na poluostrvu koju je Rusija jednostrano anektirala.

Krimski vetar je naveo da su stanovnici prijavili lansiranje raketa sa rta Fiolent i višestruke eksplozije širom grada.

Prema kanalu, prijavljena su dva udara u blizini zaliva Komišova i Kozača, nakon čega je usledilo još četiri do pet udara, prenosi Kijev indipendent.

Prijavljeni je i pogodak u vojni objekat u Strileckom zalivu.

Očevici su takođe prijavili dim koji se dizao iznad zaliva Omega.

Krimski vetar je napomenuo da su sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) raspoređeni na terenu lokalne kadetske škole i pomorske akademije u blizini zaliva.

Na istočnoj obali zaliva nalaze se i objekti ruske Crnomorske flote.

Ukrajinski napad dronovima na Krim. Pogođeno skladište nafte. Foto: screenshot X

Kanal je sugerisao da su ovi vojni objekti možda bili među planiranim metama.

Eksplozije su takođe prijavljene u Simferopolju, ali za sada nema detalja o šteti ili metama koje su gađane.

Kijev indipendent nije mogao da zvanično potvrdi ove izveštaje.

(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)

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