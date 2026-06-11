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jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji

jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji

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Indonežanski vulkan Maunt Marapi ponovo je eruptirao, izbacivši pepeo u nebo iznad Zapadne Sumatre. Vlasti su saopštile da je vulkan tokom erupcije izbacio stub pepela na visinu od oko dva kilometra u atmosferu.

Nadležne službe navele su da je vulkan i dalje na drugom stepenu uzbune, dok je oko kratera zadržana zona zabrane pristupa u prečniku od tri kilometra. Stanovnici i posetioci upozoreni su da se ne približavaju opasnom području.

Planina Marapi, jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, i dalje povremeno izbacuje pepeo i nalazi se pod stalnim nadzorom vulkanologa. Tokom erupcije prošlog meseca poginula su dva planinara.

Vulkan, visok 2.891 metar, nalazi se na ostrvu Sumatra, gde je pristup području u radijusu od tri kilometra oko kratera već duže vreme ograničen.