ZAURLAO MARAPI, PLANINA JE EKSPLODIRALA! Vulkan izbacuje stub pepela visok 2 km! Poslato HITNO upozorenje stanovništvu, uvedena je STROGA zabrana (VIDEO)
Indonežanski vulkan Maunt Marapi ponovo je eruptirao, izbacivši pepeo u nebo iznad Zapadne Sumatre. Vlasti su saopštile da je vulkan tokom erupcije izbacio stub pepela na visinu od oko dva kilometra u atmosferu.
Nadležne službe navele su da je vulkan i dalje na drugom stepenu uzbune, dok je oko kratera zadržana zona zabrane pristupa u prečniku od tri kilometra. Stanovnici i posetioci upozoreni su da se ne približavaju opasnom području.
Planina Marapi, jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, i dalje povremeno izbacuje pepeo i nalazi se pod stalnim nadzorom vulkanologa. Tokom erupcije prošlog meseca poginula su dva planinara.
Vulkan, visok 2.891 metar, nalazi se na ostrvu Sumatra, gde je pristup području u radijusu od tri kilometra oko kratera već duže vreme ograničen.
Indonezija ima oko 130 aktivnih vulkana i nalazi se duž Pacifičkog vatrenog prstena, jednog od najaktivnijih seizmičkih i vulkanskih područja na svetu.