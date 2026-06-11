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Premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio je da smatra malo verovatnim da će Rusija povećati cene gasa za njegovu zemlju, ističući da bi takav korak predstavljao kršenje postignutih dogovora.

Pašinjan je novinarima objasnio da Jermenija i Rusija imaju važeći dugoročni ugovor, zbog čega teško može da zamisli situaciju u kojoj bi jedna strana tek tako odustala od potpisanih obaveza.

On je takav potencijalni potez Moskve ocenio kao "nedogovorno ponašanje", ali je naglasio da vlasti u Jerevanu ipak razmatraju sve moguće scenarije.

Prethodno je i jermenski ministar teritorijalne uprave i infrastrukture David Hudatjan potvrdio da se isporuke ruskog gasa Jermeniji odvijaju potpuno normalno i u redovnom režimu, napominjući da iz Moskve još uvek nije stiglo nikakvo zvanično obaveštenje o eventualnoj reviziji ili promeni cena.

Šta je Rusija ranije poručila?

Ove izjave jermenskih zvaničnika dolaze nakon ozbiljnih ekonomskih upozorenja iz Rusije.

Krajem maja, ruski ministar energetike Sergej Civilev uputio je zvanično pismo jermenskom ministarstvu u kojem je jasno navedeno da bi Rusija mogla jednostrano da suspenduje ili potpuno poništi sporazum iz decembra 2013. godine.

Taj sporazum reguliše povlašćene isporuke prirodnog gasa, naftnih derivata i neobrađenih dijamanata Jermeniji.