EVROPSKE VREDNOSTI, BEZBEDNOST I KONKURENTNOST: Irska objavila prioritete predsedavanja EU, radiće i na stabilizaciji odnosa sa Velikom Britanijom i SAD (FOTO)
Centralne teme irskog predsedavanja EU u trenutno nestabilnom i veoma izazovnom globalnom okruženju biće evropska konkurentnost, evropske vrednosti i evropska bezbednost, navodi se u Programu politike za predsedavanje koji je objavila vlada te zemlje.
Na sajtu irskog predsedavanja EU navodi se da su evropska konkuretnost, vrednosti i bezbednost tri međusobno povezana stuba i da će predsedavanje intenzivno raditi na predlozima u okviru svakog od njih, kao i prioritetima koji se protežu na sva tri, uključujući stalnu podršku Ukrajini i globalni angažman EU.
"U neizvesnom vremenu, radićemo i na jačanju i stabilizaciji odnosa EU sa susedima i partnerima širom sveta, uključujući Veliku Britaniju i SAD", navodi se u Programu.
Na planu proširenja EU, o kome se govori u okviru prioriteta evropske vrednosti, navodi se da irsko predsedavanje taj proces vidi kao ključni izraz vrednosti EU i kao ulaganje u mir, bezbednost, stabilnost i prosperitet širom Evrope.
"Verujemo da naši sugrađani u zemljama kandidatima mogu da imaju koristi od prednosti državljanstva EU a Unija će u celini biti ojačana političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim doprinosima koje donose nove članice", navodi se u Programu predsedavanja EU koji je spremila Irska.
Dodaje se da će predsedavanje posebno raditi na završetku pristupnih pregovora sa Crnom Gorom i nastojati da ostvari suštinski napredak u pregovorima s Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom.
Takođe se navodi da će irsko predsedavanje promovisati vladavinu prava širom Unije i u zemljama kandidatima za članstvo i da će podrškom inicijativama poput Evropskog demokratskog štita i Strategije EU za civilno društvo jačati demokratsku otpornost Unije.
Predsedavanje će isto tako štititi građane u onlajn prostoru, uključujući kroz saradnju na borbi protiv dezinformacija i onlajn kriminala i takođe raditi na bezbednosti dece u digitalnom okruženju.
Irska je inače krajem prošle godine pokrenula nacionalne javne konsultacije pozivajući građane da iznesu stavove o pitanjima koji treba da oblikuju predsedavanje i dobila 484 predloga.
Šestomesečno irsko predsedavanje Savetu EU, osmo te zemlje, počeće 1. jula i završiće se na kraju godine.
Moto predsedavanja biće "Snaga sa jedinstvom".
Rotirajuće predsedavanje EU u prvoj polovini sledeće godine preuzeće Litvanija.
(Kurir.rs/Beta)