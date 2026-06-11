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Centralne teme irskog predsedavanja EU u trenutno nestabilnom i veoma izazovnom globalnom okruženju biće evropska konkurentnost, evropske vrednosti i evropska bezbednost, navodi se u Programu politike za predsedavanje koji je objavila vlada te zemlje.

Na sajtu irskog predsedavanja EU navodi se da su evropska konkuretnost, vrednosti i bezbednost tri međusobno povezana stuba i da će predsedavanje intenzivno raditi na predlozima u okviru svakog od njih, kao i prioritetima koji se protežu na sva tri, uključujući stalnu podršku Ukrajini i globalni angažman EU.

"U neizvesnom vremenu, radićemo i na jačanju i stabilizaciji odnosa EU sa susedima i partnerima širom sveta, uključujući Veliku Britaniju i SAD", navodi se u Programu.

Na planu proširenja EU, o kome se govori u okviru prioriteta evropske vrednosti, navodi se da irsko predsedavanje taj proces vidi kao ključni izraz vrednosti EU i kao ulaganje u mir, bezbednost, stabilnost i prosperitet širom Evrope.

"Verujemo da naši sugrađani u zemljama kandidatima mogu da imaju koristi od prednosti državljanstva EU a Unija će u celini biti ojačana političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim doprinosima koje donose nove članice", navodi se u Programu predsedavanja EU koji je spremila Irska.

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Irski premijer Majkl Martin Foto: Robert Hegedus/MTI

Dodaje se da će predsedavanje posebno raditi na završetku pristupnih pregovora sa Crnom Gorom i nastojati da ostvari suštinski napredak u pregovorima s Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom.

Takođe se navodi da će irsko predsedavanje promovisati vladavinu prava širom Unije i u zemljama kandidatima za članstvo i da će podrškom inicijativama poput Evropskog demokratskog štita i Strategije EU za civilno društvo jačati demokratsku otpornost Unije.

Predsedavanje će isto tako štititi građane u onlajn prostoru, uključujući kroz saradnju na borbi protiv dezinformacija i onlajn kriminala i takođe raditi na bezbednosti dece u digitalnom okruženju.

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Foto: EPA

Irska je inače krajem prošle godine pokrenula nacionalne javne konsultacije pozivajući građane da iznesu stavove o pitanjima koji treba da oblikuju predsedavanje i dobila 484 predloga.

Šestomesečno irsko predsedavanje Savetu EU, osmo te zemlje, počeće 1. jula i završiće se na kraju godine.

Moto predsedavanja biće "Snaga sa jedinstvom".

Rotirajuće predsedavanje EU u prvoj polovini sledeće godine preuzeće Litvanija.

(Kurir.rs/Beta)

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