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Njen otac, Hakan Harput Karadža, rekao je da su lekari saopštili da bi njegova ćerka uskoro mogla ponovo da hoda i opisao je sve što se dogodilo rečima: "Svedočili smo čudu." Nesreća se dogodila 4. juna u naselju Dadaloglu, u opštini Juregir u Adani.

Ecrin Deniz Karadža (14) izašla je na prozor u stepenišnom prostoru na 12. spratu zgrade kako bi gledala mlađu braću i sestre koji su se igrali u dvorištu stambenog kompleksa. Prema navodima, izgubila je ravnotežu i pala najpre na nadstrešnicu, a potom na betonsku podlogu. Trenutak njenog pada zabeležila je sigurnosna kamera stambenog kompleksa.

Nakon prijave građana, na lice mesta upućene su ekipe Hitne pomoći. Posle ukazane prve pomoći, devojčica je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu. Utvrđeno je da ima prelom i naprsline na nozi, ali da nije životno ugrožena. Istraga o nesreći je u toku.

Govoreći o događajima tog dana, njen otac Hakan Harput Karadža rekao je:

- Moja ćerka se nagnula niz stepenište kako bi videla mlađu braću i sestre. Kada se previše nagnula, izgubila je ravnotežu i pala. Njena majka je, dok je pazila na decu, čula snažan udarac. Kada je potrčala dole, videla je krv svuda unaokolo i svoju ćerku kako nepomično leži na zemlji. Srećom, među komšijama su se zatekli zdravstveni radnici koji su odmah pružili prvu pomoć Ecrin. Potom smo je na nosilima hitno prebacili u bolnicu.

"Uskoro će ponovo hodati"

Otac je naglasio da njegova ćerka neće imati trajne posledice.

- Kada je primljena u bolnicu, imala je krvarenje na mozgu. Kako je vreme prolazilo, krvarenja su se povlačila. Sada su ostali samo ortopedski problemi. Ima povrede leve noge i desne ruke. Lečenje se nastavlja u Gradskoj bolnici u Adani. Upravo je izašla sa operacije koja je trajala četiri sata i njeno stanje je dobro. Najveća sreća je što nije izgubila svest. Lekar nam je rekao da će za kratko vreme moći da hoda i da se ne očekuju trajne posledice. Svi doktori koji brinu o njoj kažu da je ovo pravo čudo - rekao je Karadža.

"Tata, neću vas ostaviti"

Hakan Harput Karadža opisao je preživljavanje svoje ćerke kao pravo čudo i dodao: