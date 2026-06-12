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Ankara je uputila zvaničan apel Sjedinjenim Američkim Državama i Iranu da hitno izbegnu dalju eskalaciju sukoba i obnove pregovore, nakon što su SAD u noći između srede i četvrtka upotrebile krstareće rakete "Tomahavk" za udare po ciljevima u Iranu.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan poručio je da strane moraju što pre da prekinu razmenu vojnih udara i završe rad na tekstu nuklearnog sporazuma, naglašavajući da su Vašington i Teheran već bili izuzetno blizu konačnog dogovora.

1/10 Vidi galeriju Hakan Fidan Foto: NECATI SAVAS/EPA, MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, X/MFATurkiye