Slušaj vest

Ankara je uputila zvaničan apel Sjedinjenim Američkim Državama i Iranu da hitno izbegnu dalju eskalaciju sukoba i obnove pregovore, nakon što su SAD u noći između srede i četvrtka upotrebile krstareće rakete "Tomahavk" za udare po ciljevima u Iranu.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan poručio je da strane moraju što pre da prekinu razmenu vojnih udara i završe rad na tekstu nuklearnog sporazuma, naglašavajući da su Vašington i Teheran već bili izuzetno blizu konačnog dogovora.

Hakan Fidan Foto: NECATI SAVAS/EPA, MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, X/MFATurkiye

Fidan je tokom zajedničke konferencije sa bugarskom koleginicom Velislavom Petrovom-Čamovom u Sofiji istakao da su pregovori poslednjih dana stigli do faze u kojoj je ostalo da se usaglasi svega nekoliko tačaka u tekstu, zbog čega trenutni sukobi izazivaju veliku zabrinutost i nose ogroman rizik od širenja rata, zaključivši da vojna eskalacija i rast napetosti nikome neće doneti korist.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

Ne propustitePlaneta"AMERIKA JE VEOMA DOBRA U PREGOVARANJU BOMBAMA!" Nakon Trampove objave o 49 TOMAHAVKA šef Pentagona jače udario po Iranu, Teheran gađa naftne tankere i baze SAD
Donald Tramp.jpg
PlanetaNETANJAHU: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom
Liban09 AP .jpg
PlanetaAMERIČKA VOJSKA POKRENULA UDARE NA IRAN: Napadnuti sistemi PVO, radari i jedinice za komandovanje i kontrolu dronova
Iran nafta.jpg
PlanetaAMERIKA ĆE U TOKU NOĆI BOMBARDOVATI KLJUČNE IRANSKE OBJEKTE: Ministar rata SAD najavio snažne i precizne udare!
Iran Izrael