TURSKA APELUJE NA VAŠINGTON I TEHERAN: Zaustavite udare i hitno se vratite za pregovarački sto!
Ankara je uputila zvaničan apel Sjedinjenim Američkim Državama i Iranu da hitno izbegnu dalju eskalaciju sukoba i obnove pregovore, nakon što su SAD u noći između srede i četvrtka upotrebile krstareće rakete "Tomahavk" za udare po ciljevima u Iranu.
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan poručio je da strane moraju što pre da prekinu razmenu vojnih udara i završe rad na tekstu nuklearnog sporazuma, naglašavajući da su Vašington i Teheran već bili izuzetno blizu konačnog dogovora.
Fidan je tokom zajedničke konferencije sa bugarskom koleginicom Velislavom Petrovom-Čamovom u Sofiji istakao da su pregovori poslednjih dana stigli do faze u kojoj je ostalo da se usaglasi svega nekoliko tačaka u tekstu, zbog čega trenutni sukobi izazivaju veliku zabrinutost i nose ogroman rizik od širenja rata, zaključivši da vojna eskalacija i rast napetosti nikome neće doneti korist.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)