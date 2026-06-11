DA LI JE MOGUĆE? STRAŠNA PROŠLOST ŽRTVE IZ BELFASTA: Pre 25 godina narko-diler ga polio kolonjskom vodom i zapalio, sada je preživeo pokušaj da mu odseku glavu
Stiven Ogilvi (44), koji je u ponedeljak uveče teško povređen u belfastskom napadu nožem – gde je izgubio levo oko i zadobio teške rane na vratu i leđima – već je pre 25 godina preživeo stravičnu torturu u jednom stanu u Škotskoj, otkrivaju britanski mediji.
Za najnoviji napad na Ogilvija optužen je Hadi Alodid (30), tražilac azila iz Sudana, što je izazvalo masovne nemire i nasilje na ulicama Belfasta tokom prethodne dve noći. Međutim, prošlost žrtve krije još jedan jeziv događaj iz 2001. heroj priče preživeo je nezamislivo mučenje od strane narko-dilera Dejvida Mekliva u gradu Livingstonu.
Jeziva tortura iz 2001. godine
Ogilvi je te godine boravio kod Mekliva (tada 21-godišnjaka), koji mu je u piće sipao drogu za silovanje (GHB), a potom mu upaljenom cigaretom palio delove tela između nožnih prstiju dok je bio u besvesnom stanju.
Nakon toga, narko-diler ga je svukao, polio kolonjskom vodom i zapalio, snimajući celu bolesnu akciju video-kamerom. Ogilvi se probudio u plamenu, zahvaćene glave i prepona, i uspeo da pobegne nazad u Severnu Irsku.
Mekliv je zbog ovog sadističkog napada i trgovine drogom osuđen na 14 godina zatvora u aprilu 2003. godine, zajedno sa bandom koja je tvrdila da ima veze sa lojalističkom paravojnom formacijom UVF (Ulster Volunteer Force).
Belfast u plamenu zbog novog napada
Najnoviji napad nožem na Ogilvija izazvao je eksploziju nasilja u Belfastu.
Gnevna rulja je tokom utorka i srede palila automobile, autobuse i kontejnere, napadala policiju ciglama i vatrometom, a na meti su se našle i kuće u kojima žive migranti. Policija je bila prinuđena da upotrebi vodene topove i gumene metke kako bi obuzdala demonstrante.
Dok optuženi Sudanac Hadi Alodid čeka suđenje u pritvoru – a na teret mu se stavlja pokušaj ubistva i pretnje smrću medicinskom osoblju u bolnici – oglasila se porodica žrtve.
Porodica moli za mir i brani migrante
Uprkos strašnoj tragediji, porodica Stivena Ogilvija je preko policije uputila hitan apel javnosti, navodeći da su "zgroženi" nasiljem na ulicama i lažnim informacijama koje se šire društvenim mrežama.
"Želimo da bude potpuno jasno da nemiri nisu dobrodošli. Imamo mnogo migranata koji daju izuzetno vredan doprinos našoj zemlji, uključujući naš zdravstveni sistem i ugostiteljstvo, i zavisimo od njih. Ne želimo da se ova strašna tragedija koristi za deljenje ljudi ili raspirivanje neprijateljstva", poručila je porodica ranjenog Ogilvija.
(Kurir.rs/Daily Mail/P.V.)