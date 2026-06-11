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Stiven Ogilvi (44), koji je u ponedeljak uveče teško povređen u belfastskom napadu nožem – gde je izgubio levo oko i zadobio teške rane na vratu i leđima – već je pre 25 godina preživeo stravičnu torturu u jednom stanu u Škotskoj, otkrivaju britanski mediji.

Za najnoviji napad na Ogilvija optužen je Hadi Alodid (30), tražilac azila iz Sudana, što je izazvalo masovne nemire i nasilje na ulicama Belfasta tokom prethodne dve noći. Međutim, prošlost žrtve krije još jedan jeziv događaj iz 2001. heroj priče preživeo je nezamislivo mučenje od strane narko-dilera Dejvida Mekliva u gradu Livingstonu.

Jeziva tortura iz 2001. godine

Ogilvi je te godine boravio kod Mekliva (tada 21-godišnjaka), koji mu je u piće sipao drogu za silovanje (GHB), a potom mu upaljenom cigaretom palio delove tela između nožnih prstiju dok je bio u besvesnom stanju.

Foto: Lothian and borders police

Nakon toga, narko-diler ga je svukao, polio kolonjskom vodom i zapalio, snimajući celu bolesnu akciju video-kamerom. Ogilvi se probudio u plamenu, zahvaćene glave i prepona, i uspeo da pobegne nazad u Severnu Irsku.

Foto: Lothian and borders police

Mekliv je zbog ovog sadističkog napada i trgovine drogom osuđen na 14 godina zatvora u aprilu 2003. godine, zajedno sa bandom koja je tvrdila da ima veze sa lojalističkom paravojnom formacijom UVF (Ulster Volunteer Force).

Belfast u plamenu zbog novog napada

Najnoviji napad nožem na Ogilvija izazvao je eksploziju nasilja u Belfastu.

1/10 Vidi galeriju Demonstracije protiv migranata u Belfastu Foto: Peter Morrison/AP, Paul Faith / AFP / Profimedia, Paul Faith / AFP / Profimedia

Gnevna rulja je tokom utorka i srede palila automobile, autobuse i kontejnere, napadala policiju ciglama i vatrometom, a na meti su se našle i kuće u kojima žive migranti. Policija je bila prinuđena da upotrebi vodene topove i gumene metke kako bi obuzdala demonstrante.

Dok optuženi Sudanac Hadi Alodid čeka suđenje u pritvoru – a na teret mu se stavlja pokušaj ubistva i pretnje smrću medicinskom osoblju u bolnici – oglasila se porodica žrtve.

Porodica moli za mir i brani migrante

Uprkos strašnoj tragediji, porodica Stivena Ogilvija je preko policije uputila hitan apel javnosti, navodeći da su "zgroženi" nasiljem na ulicama i lažnim informacijama koje se šire društvenim mrežama.