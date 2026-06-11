- Ovo vreme zahtevalo je dodatna ulaganja u odbranu kroz Plan ulaganja u odbranu. Odličan i obiman rad na nivou cele vlade, koji je završen u januaru i koji smo nadgledali vi, ja i ministarka finansija, potvrdio je razmere izazova i rastuće zahteve koji se postavljaju pred vojsku. Od tada niste bili u mogućnosti, a Ministarstvo finansija nije bilo spremno, da obezbedite sredstva koja su naciji potrebna za odbranu zemlje u trenutku kada pretnje rastu. Međutim, finansijski okvir vašeg Plana ulaganja u odbranu, koji sam u celosti dobio tek u ponedeljak popodne ove sedmice, daleko je ispod onoga što je potrebno odbrani i zemlji u ovom opasnom trenutku. Dodatna sredstva predviđena su uglavnom za kasniji period, dok su operativni pritisci i potreba za ubrzanim podizanjem borbene spremnosti najveći u prve dve godine. Osim toga, izdvajanja će porasti na svega 2,68 odsto BDP-a do 2030. godine, iako ćemo već sledeće godine, zahvaljujući ulaganjima koja su već u toku, dostići 2,6 odsto BDP-a - napisao je Hili.