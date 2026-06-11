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Primena Pakta za migracije i azil, kojim je EU prvi put uspostavila sveobuhvatan okvir za ta pitanja, sa snažnom zaštitom spoljnih granica, fer i čvrstim pravilima azila i ravnotežom između solidarnosti i odgovornosti, počeće da se primenjuje sutra u svim članicama Unije.

Šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je danas da je migracija evropski izazov koji zahteva evropsko efikasno, pošteno i snažno rešenje.

"To je ono što Pakt o migraciji i azilu pruža - bezbednije spoljne granice, solidarnost između članica i efikasnije procedure azila i povratka", rekla je Fon der Lajen i dodala da EU, kako bi rešila uzroke migracije, nastavlja da jača odnose sa globalnim partnerima.

U saopštenju Komisije navodi se da Pakt dolazi zajedno sa "odlučnom migracionom diplomatijom", tehnološki naprednom zaštitom granica (EES) i novim pravilima koja će omogućiti brži i efikasniji povratak onih koji nemaju pravo da budu u EU.

Ističe se da je novi pristup migracijama EU već dao rezultate i da su ilegalni prelasci granica smanjeni 55 odsto u odnosu na isto vreme pre dve godine.

Kod zaštite spoljnih granica EU, uz novu obaveznu registraciju i temeljne bezbednosne provere svih migranata koji ilegalno prelaze granice Unije, predviđene su i ubrzane granične procedure za one za koje je malo verovatno da će im biti potrebna zaštita, kao i brzi povratak.

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Na planu procedura za azil predviđeni su skraćenje vremena za obradu zahteva, stroža pravila za zloupotrebu i pravila za bolje sprečavanje sekundarnih kretanja. Takođe su predviđeni standardi prijema migranata na nivou EU.

Pakt donosi i "pošten balans solidarnosti i odgovornosti sa obaveznim mehanizmom solidarnosti i mogućnošću da članice doprinesu na fleksibilniji način", a i "snažne mehanizme zaštite da bi se obezbedilo poštovanje osnovnih prava".

1/5 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Pakt o migracijama i azilu, usvojen u junu 2024, čini deset zakonodavnih dokumeta smišljenih da ojačaju i usklade pristup Unije tim pitanjima.