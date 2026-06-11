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Američke vojne snage onesposobile su naftni tanker u Omanskom zalivu u sredu uveče u 23.20 po istočnoameričkom vremenu, nakon što je plovilo prekršilo pomorsku blokadu protiv Irana pokušavajući da transportuje naftu iz Irana.

Ovo je već treći komercijalni brod koji su američke snage onesposobile tokom ove sedmice. 

Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) pokrenula je akciju protiv tankera "M/T Jalveer", koji je plovio pod zastavom Gvineje Bisao, dok je pokušavao da preveze naftu iz Irana kroz Omanski zaliv.

Nakon što je posada broda uporno odbijala da postupi po naređenjima američkih snaga, američki vojni avion ispalio je dve rakete "Helfajer" direktno u mašinsko odeljenje broda.

Već tri pogođena broda za nekoliko dana

Ranije ove sedmice, američke vazdušne snage onesposobile su još dva plovila koja su plovila pod zastavom Palaua – tanker "M/T Marivex" u ponedeljak i "M/T Settebello" u utorak.

"Marivex" je prekršio blokadu pokušavajući da uplovi u jednu iransku luku, dok je "Settebello" uhvaćen u pokušaju transporta iranske nafte.

Od uspostavljanja blokade 13. aprila, snage CENTCOM-a su do sada uništile ili onesposobile devet brodova koji nisu poštovali naređenja. Sa druge strane, 135 brodova koji su sarađivali preusmereno je na druge rute, dok je za 42 plovila koja prevoze humanitarnu pomoć dozvoljen nesmetan prolaz.

Blokada važi za sve države

Iz Centralne komande SAD naglašavaju da se blokrada sprovodi nepristrasno protiv plovila svih nacija koja pokušavaju da uđu ili izađu iz iranskih luka i priobalnih područja. Mere kontrole obuhvataju sve iranske luke u Arapskom i Omanskom zalivu.

(Kurir.rs/P.V.)

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