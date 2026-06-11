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Pre nego što je preuzeo funkciju predsednika, Volodimir Zelenski je gradio uspešnu karijeru u industriji zabave, pre svega kao glumac i komičar.

Iako je pre više od dve decenije završio pravne studije u Ukrajini, u svojoj primarnoj struci nikada nije radio.

Ukrajinski lider se našao u centru velikog diplomatskog skandala u Poljskoj nakon odluke da jednoj vojnoj jedinici dodeli naziv "Heroji UPA".

1/16 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Budući da je Ukrajinska ustanička armija (UPA) odgovorna za Volinjski masakr, odnosno genocid nad Poljacima u istočnim pograničnim oblastima, poljski zvaničnik Karol Navrocki javno je zatražio da se Zelenskom hitno oduzme Orden belog orla, najviše poljsko odlikovanje koje mu je pre tri godine uručio Andžej Duda, uz oštre kritike upućene ukrajinskom kolegi o podržavanju bandita i ubica.

Malo je poznato da je Zelenski diplomirao pravo na Ekonomskom institutu u Krivom Rogu, ali je fotelju pravnika odmah zamenio scenom.

Glumio je u popularnim romantičnim komedijama poput filma "Ljubav u velikom gradu", a jedna od najvećih strasti bio mu je ples, pa je tako 2006. godine pobedio u televizijskom šou-programu "Ples sa zvezdama".