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Britanski par je uhapšen nakon što je ostavio svoje troje male dece u hotelu u Kosta del Solu kako bi izašli u provod. Navodno je par priveden nakon što je najmlađe dete, beba stara šest meseci, bila pozitivna na kokain.

Beba je sada privremeno zbrinuta od strane socijalnih službi, zajedno sa svojim braćom i sestrama - uzrasta četiri i dve godine. Izveštaji navode da je britanski par priveden u ranim jutarnjim satima, iako policija nije mogla da potvrdi tačno vreme hapšenja.

Izvori bliski istrazi opisali su situaciju u kojoj su deca pronađena kao "zabrinjavajuću", navodeći da je hotelska soba bila u haosu, a da je najstarije dete brinulo o ostalima.

Iako je regionalna vlada Andaluzije privremeno preuzela brigu o deci, ona su odvedena u bolnicu "Materno Infantil" u Malagina pregled. Još uvek nije jasno da li je policija čekala da se roditelji vrate u hotel pre hapšenja ili ih je locirala dok su još bili u izlasku.

Hotel u kojem su boravili, a koji se nalazi u popularnom letovalištu Benalmadena, nije imenovan. Španska policija potvrdila je da je par uhapšen zbog sumnje na napuštanje dece.

- Britanac star 41 godinu i žena stara 28 godina privedeni su zbog sumnje na krivično delo napuštanja dece. Njihova deca, uzrasta šest meseci, oko godinu dana i četiri godine, pronađena su sama u hotelu i odvedena su u bolnicu. Specijalizovana jedinica Nacionalne policije UFAM, koja se bavi porodicom i ženama, uključena je u slučaj, a socijalna služba vlade Andaluzije je privremeno preuzela brigu o deci - rekao je portparol Nacionalne policije Španije.

Policajci su naveli da ne mogu da komentarišu navode iz španskih medija da je beba bila pozitivna na kokain. Dobro obavešten izvor rekao je da se radi o "veoma velikom hotelskom kompleksu" na Kosta del Solu.

Očekuje se da će osumnjičeni biti zadržani u policijskom pritvoru tokom noći, pre nego što budu izvedeni pred sud sutra na prvo saslušanje, iako to još nije zvanično potvrđeno. Sudija će odlučiti da li će biti pušteni uz kauciju ili zadržani u pritvoru dok istraga traje.

U februaru je jedna Britanka uhapšena na Kosta del Solu nakon što je njen osmomesečni sin bio pozitivan na kokain. Policija ju je privela na plaži kod Marbelje, gde je kampovala sa partnerom, nakon prijave da je par ložio vatru ispod velikog drveta.

Otkriveno je da su boravili u šatoru na dinama plaže Kabopino i da su imali automobil bez osiguranja i sa isteklom registracijom.

Policija je odlučila da odvede bebu na pregled u lokalni zdravstveni centar nakon što je videla uslove u kojima porodica živi i posumnjala na moguću neuhranjenost.

Dete je potom prebačeno u bolnicu Kosta del Sol kod Marbelje posle pregleda u zdravstvenom centru Las Albarizas u letovalištu.

Početni bolnički pregledi potvrdili su da je beba bila neuhranjena za svoj uzrast, a u urinu su pronađeni tragovi kokaina, nakon čega je primljena na pedijatrijsko odeljenje. Majka je identifikovana kao 25-godišnja Britanka, a njen partner kao 43-godišnji Španac.