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Američki predsednik Donald Tramp najavio je nove napade na Iran.

- SAD će udariti po Iranu (čije mornarice, vazduhoplovnih snaga, radara, protivvazdušne odbrane, a i svih drugih vidova odbrane, kao i većine njihovih ofanzivnih kapaciteta, više NEMA!), VEOMA JAKO NOĆAS. U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, mi ćemo zauzeti ostrvo Harg, kao i druge centre naftne infrastrukture i preuzećemo potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, baš kao što smo uradili sa Venecuelom, što je ispalo briljantno dobro i za Venecuelu i za SAD. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Ostrvo Harg koje Tramp pominje ključno je za prihode Irana od nafte jer se sa njegovih terninala izvozi 90 odsto "crnog zlata" koje proizvede Islamska Republika.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.  Foto: Google Earth

Teheran je krajem marta pretio postavljanjem mina u Persijskom zalivu ukoliko američka vojska okupira to ostrvo.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

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