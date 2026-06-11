- SAD će udariti po Iranu (čije mornarice, vazduhoplovnih snaga, radara, protivvazdušne odbrane, a i svih drugih vidova odbrane, kao i većine njihovih ofanzivnih kapaciteta, više NEMA!), VEOMA JAKO NOĆAS. U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, mi ćemo zauzeti ostrvo Harg, kao i druge centre naftne infrastrukture i preuzećemo potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, baš kao što smo uradili sa Venecuelom, što je ispalo briljantno dobro i za Venecuelu i za SAD. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).