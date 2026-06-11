"USKORO ZAUZIMAMO OSTRVO HARG, NOĆAS UDARAMO VEOMA JAKO"! Tramp upravo najavio kopnenu ofanzivu na Iran? "Baš kao što smo uradili sa Venecuelom"
Američki predsednik Donald Tramp najavio je nove napade na Iran.
- SAD će udariti po Iranu (čije mornarice, vazduhoplovnih snaga, radara, protivvazdušne odbrane, a i svih drugih vidova odbrane, kao i većine njihovih ofanzivnih kapaciteta, više NEMA!), VEOMA JAKO NOĆAS. U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, mi ćemo zauzeti ostrvo Harg, kao i druge centre naftne infrastrukture i preuzećemo potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, baš kao što smo uradili sa Venecuelom, što je ispalo briljantno dobro i za Venecuelu i za SAD. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
Ostrvo Harg koje Tramp pominje ključno je za prihode Irana od nafte jer se sa njegovih terninala izvozi 90 odsto "crnog zlata" koje proizvede Islamska Republika.
Teheran je krajem marta pretio postavljanjem mina u Persijskom zalivu ukoliko američka vojska okupira to ostrvo.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)