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Misija Ujedinjenih nacija (UN) u Avganistanu saopštila je danas da je 13 civila, uglavnom dece i žena, poginulo od napada Pakistana iz vazduha na istočni Avganistan.UN su tako potvrdile izveštaj vlasti Avganistana o jučerašnjem napadu.

Pakistan je odbacio kao propagandu izjavu portparola Vlade Avganistana Zabihulaha Mudžahida da je u tim napadima u provincijama Host, Kunar i Paktika poginulo 13 civila - 11 dece, jedna žena i jedan muškarac.

Napadima je prekinut mesec dana zatišja u tom ratu koji prkosi međunarodnim naporima da se postigne trajni mir.

(Kurir.rs/Beta)

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