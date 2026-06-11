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Plaža Navagio na Zakintosu, jedno od najlepših kupališta u Grčkoj, ponovo je zatvorena tokom cele letnje sezone.

Navagio, koju nazivaju i "plaža brodoloma" zbog olupine broda "Panagiotis" koji se nalazi tamo od 1980. godine, već decenijama privlači posetioce.

Ali, kao i prethodnih godina, i ove će odlukom nadležnih ostati zatvorena za čamce i posetioce.

Čamcima je dozvoljeno da se približe obali na 50 metara, a svako ko prekrši pravila suočava se sa velikim kaznama.

Iako plaža izgleda idilično, situacija je izuzetno opasna. Odroni kamenja i klizišta su stalna pretnja, a 2018. godine u velikom odronu povređeno je nekoliko ljudi.