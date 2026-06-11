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Muškarac optužen za brutalno ubistvo ukrajinske izbeglice Irine Zarutskeu vozu u Severnoj Karolini imao je bizaran ispad na sudu u utorak, kada je ponovo proglašen nesposobnim za suđenje.

Dekarlos Braun Junior (35)vikao je tokom kratkog ročišta u federalnom sudu u Šarlotu da u njegovom telu postoji "materijal" i da doživljava "hitno stanje u telu", prenosi Queen City News.

Takođe je vikao da želi da podigne optužnicu protiv FBI-ja i pitao sudiju da li je pregledao njegovu procenu i pismo njegove majke.

Braun se suočava sa federalnim i državnim optužbama zbog ubistva Zarutske u avgustu 2025. godine u vozu gradske lake železnice u Šarlotu, što je slučaj koji je privukao globalnu pažnju.

Sada će primati terapiju i lekove u trajanju do četiri meseca kako bi se procenilo da li može da bude osposobljen za suđenje. Ako ne bude proglašen sposobnim, mogao bi da bude zadržan u pritvoru po federalnim zakonima, a kasnije bi sud mogao da odluči o prinudnom lečenju.

Prethodno je bio na psihijatrijskoj proceni u Metropolitanskom pritvorskom centru u Čikagu, gde su stručnjaci Biroa za zatvore satima razgovarali s njim i pregledali audio i video snimke pre donošenja zaključka.

Tužilaštvo nije iznosilo nove dokaze na 15-minutnom ročištu u utorak ujutru. Federalne vlasti navode da ovo nije kraj postupka.

- Sud je ocenio da je njegova prognoza dobra da ponovo postane sposoban za suđenje i odredio rok od četiri meseca za taj proces - rekao je američki tužilac za Zapadni okrug Severne Karoline, Ras Ferguson.

Dodao je da će Braun ostati u federalnom pritvoru tokom lečenja, koje će sprovoditi lekar tokom više pregleda.

- Naš glavni cilj je pravda za Irinu Zarutsku i njenu porodicu - rekao je Ferguson.

Na pitanje o Braunovom ponašanju na sudu, Ferguson je rekao da nije bilo potpuno jasno šta je optuženi vikao, ali da je ranije tvrdio da u njegovom telu postoji neka "supstanca koja ga kontroliše", što je, kako je naveo, deo razloga zbog kojeg je proglašen nesposobnim za suđenje.

Zarutska je, prema navodima vlasti, bila ukrajinska izbeglica koja je pobegla nakon ruske invazije i vraćala se kući s posla u piceriji kada je ubijena u vozu 22. avgusta 2025. Nadzorne kamere prikazuju kako Braun sedi iza nje, zatim ustaje i ubada je nožem u vrat.

Devojka je umrla nekoliko minuta kasnije u vozu, dok je napadač pobegao, ali je ubrzo uhapšen. U početku je bio optužen za ubistvo prvog stepena na državnom nivou, a kasnije i po osnovu dve federalne optužbe.