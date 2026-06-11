SIN SILVIA BERLUSKONIJA DOŽIVEO STRAVIČNU NESREĆU: Auto zgužvan posle čeonog sudara, ovo mu je spasilo život?
Sin bivšeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija, Pjer Silvio Berluskoni doživeo je saobraćajnu nesreću.
Uprkos snažnom čeonom sudaru, prošao je samo sa lakšim povredama.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u sredu oko 21.30 časova na pokrajinskom putu između Vilasante i Arkorea, kada je vozilo iz suprotnog smera, krećući se velikom brzinom, izgubilo kontrolu i prešlo u traku Pjera Silvija, izazvavši čeoni sudar, prenosi Ansa i dodaje da je udar u potpunosti uništio prednji deo Berluskonijevog vozila i aktivirao sve vazdušne jastuke.
Hitne službe su brzo intervenisale i na licu mesta obavile prve medicinske preglede, nakon čega je utvrđeno da je Berluskoni zadobio samo lakše povrede.
Kako se navodi, on zbog nesreće nije promenio planirane obaveze, među kojima je i obeležavanje treće godišnjice smrti Silvija berluskonija u sedištu Medijaseta.