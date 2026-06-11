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Sin bivšeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija, Pjer Silvio Berluskoni doživeo je saobraćajnu nesreću.

Uprkos snažnom čeonom sudaru, prošao je samo sa lakšim povredama.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u sredu oko 21.30 časova na pokrajinskom putu između Vilasante i Arkorea, kada je vozilo iz suprotnog smera, krećući se velikom brzinom, izgubilo kontrolu i prešlo u traku Pjera Silvija, izazvavši čeoni sudar, prenosi Ansa i dodaje da je udar u potpunosti uništio prednji deo Berluskonijevog vozila i aktivirao sve vazdušne jastuke.

Hitne službe su brzo intervenisale i na licu mesta obavile prve medicinske preglede, nakon čega je utvrđeno da je Berluskoni zadobio samo lakše povrede.