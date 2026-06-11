Bio i na međunarodnim poternicama, lisice mu stavili u Sankt Peterburgu

Bio i na međunarodnim poternicama, lisice mu stavili u Sankt Peterburgu

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Opasni kriminalac Jusif Narudin oglu Alijev, poznatiji među "lopovima po zakonu" kao Jusuf Bakinski ili Juska, uhapšen je u Rusiji.

On je od 2008. godine na međunarodnoj poternici, i bio je visokorangiran u ruskom podzemlju.

Osumnjičen je za ubistvo dve ili više osoba, a takođe je optužen za zauzimanje visoke pozicije u kriminalnoj hijerarhiji, što u Rusiji nosi kaznu zatvora do 15 godina.

Alijev će biti u pritvoru do 18. jula, dok se ne donese odluka o njegovoj ekstradiciji Azerbejdžanu.

Foto: Shutterstock

Njegovo hapšenje je naloženo u Azerbejdžanu još 2004. godine, a tražen je zbog banditizma, pljačke, otmice i trgovine oružjem.

U avgustu 1994. godine, u Bakuu, on je sa svojom grupom oteo čoveka kog su mučili tri dana kako bi od porodice iznudili 182.000 dolara.

U februaru 1995. godine učestvovao je u otmici još jednog muškarca, kog su mučili četiri dana i na kraju dobili otkupninu od 150.000 dolara.

Tokom pritvora utvrđeno je da se Juska nalazi u Ruskoj Federaciji ilegalno, da nema dozvolu boravka u Sankt Peterburgu, kao i da nigde nije prijavljen da radi.

Šta su "lopovi po zakonu"

"Lopov po zakonu" je formalni i poseban status profesionalnih kriminalaca u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza.

Oni slede određene tradicije podzemlja, poštuju "zakone" i uživaju elitni položaj među ostalim pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, kao i u zatvorima.

Izraz je dvoznačan u ruskom jeziku: može značiti "legalizovan lopov", ali i "lopov koji je zakon".

Svaki novi kriminalac se proverava, a potom kako napreduje u hijerarhiji "kruniše" se odgovarajućim tetovažama. Mora dobiti pristanak nekoliko drugih "lopova".

Samo oni koji su više puta osuđivani imaju pravo da postanu "lopovi po zakonu."