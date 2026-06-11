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Gotovo odmah nakon što je objavio preteću poruku Iranu na društvenim mrežama povodom iranskog ostrva Harg, predsednik SAD Donald Tramp je u intervjuu za Foks Njuz doveo u pitanje da li je Amerika uopšte spremna za veći vojni konflikt.

"Nisam siguran da zemlja ima apetit za to. Da li vam to ima smisla?", rekao je Tramp. "Koliko god to bilo dobro. Inače, koliko god to bilo dobro, to je uvek bila moja stvar broj jedan. Ali, koliko god to bilo dobro, nisam siguran da zemlja ima apetit za to. I to je to, u redu, ja to razumem."

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Takođe, predsednik SAD je u odbacio sugestije da gubi strpljenje sa Iranom. Na pitanje novinara Foks Njuza da li je frustriran ponašanjem Teherana, Tramp je kratko odgovorio:

"Nisam frustriran. Ja se ne frustriram."