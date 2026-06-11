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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države pokušale da isporuče oružje iranskom narodu u nastojanju da bude svrgnut režim u Teheranu, ali da su regionalni saveznici Kurdi "izneverili" i zadržali oružje za sebe, umesto da ga distribuiraju.

Tramp je rekao za Foks njuz da su SAD isporučile oružje Kurdima, regionalnim protivnicima Irana, ali da su oni zadržali oružje za sebe.

Kurdi su nas izneverili. Ali zapamtiću to, Kurdi - naveo je Tramp.

On je rekao da je u početku bio protiv toga plana jer je, kako je naveo, sumnjao da će Kurdi zadržati oružje.

Masovni protesti u Iranu izbili su krajem 2025. godine kao demonstracije trgovaca u Teheranu i drugim gradovima zbog loše ekonomske situacije, a ubrzo su prerasli u šire demonstracije i pozive na smenu vlasti.

Protesti su okončani sredinom januara ove godine, nakon što su vlasti nasilno ugušile demonstracije i uvele potpunu blokadu interneta.

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