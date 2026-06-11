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Dve osobe su poginule, a nekoliko ih je povređeno u požaru koji je rano jutros izbio u stambenoj zgradi u turističkom naselju Magalufna španskom ostrvu Majorka, saopštile su vlasti. Požar je zahvatio oko dvadesetak stanara, a četvoro je zadržano u bolnici, piše Euronews.

Prema informacijama Civilne garde, požar je izbio oko 5 časova ujutru na trećem spratu zgrade. Stanari su pokušali da ga ugase, ali bez uspeha, nakon čega se vatra proširila na ostatak zgrade, posebno na gornje spratove.

Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu oko dva sata kasnije. Uzrok požara se i dalje istražuje. Sprat na kojem je požar počeo, kao i spratovi iznad i ispod, ograđeni su radi uviđaja.

Civilna garda je saopštila da je jedna od poginulih osoba 58-godišnji državljanin Argentine, dok druga žrtva, žena koja još nije identifikovana. Tela su pronađena u dva odvojena stana.

Lokalne vlasti navode da su četiri osobe zadržane na bolničkom lečenju. Za oko dvadeset stanara čiji su domovi oštećeni u požaru obezbeđen je privremeni smeštaj u obližnjim hotelima.

Magaluf je popularna destinacija za mlade britanske i nemačke turiste, poznata po plažama i noćnom životu. Nalazi se na teritoriji opštine Kalvija, oko 22 kilometra zapadno od glavnog grada ostrva Palme de Majorke.