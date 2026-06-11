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Najnovije promene u odnosu Irana i Amerike bile su tema o kojoj su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili gosti: Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i predsednik organizacije "Monitor odgovornosti", Nenad Bumbić, ekonomista i Emil Zornić, doktorand Fakulteta političkih nauka.

Na početku emisije sagovornici su komentarisali Trampovu najavu bombardovanja Irana, ali je tokom njenog trajanja stigla vest da je Tramp otkazao planirane udare koji su bili zakazani za večeras, uz ocenu da sada postoje svi elementi za postizanje mirovnog sporazuma.

Da li su novi napadi obesmislili dvomesečno primirje?

Emil Zornić prokomentarisao je da li su poslednji napadi, kao i oni koji se najavljuju tokom noći na Iran, praktično poništili efekat prekida vatre koji je trajao prethodna dva meseca, kao i da li postoji opasnost da situacija postane ozbiljnija nego u periodu pre 8. aprila, kada je primirje stupilo na snagu.

- Mi konstantno imamo neku najavu mira, neku najavu primirja. Evo, samo što nismo potpisali, evo, samo da se složimo oko jedne ili druge tačke, pa odjednom imamo američki napad na Iran, pa iranski napad na američki helikopter, pa pretnju zauzimanjem ostrva Harg, pa opet konstantnu priču o blokadi Ormuskog moreuza. Tako da bih rekao da se određene teme forsiraju, a da su zapravo sve strane zainteresovane da se ovaj rat završi. Suštinski, ako posmatramo samo odnos Amerika–Iran, oni nemaju razlog da nastave rat. Nemaju ratne ciljeve. Amerika nema ni volju ni želju da osvaja nešto u Iranu što ne može da dobije za pregovaračkim stolom, osim što bi možda mogla da iskoristi ovaj trenutak da dodatno izvrši pritisak na Iran - kaže Zornić.

Emil Zornić Foto: Kurir Televizija

Bela kuća ulazi u eskalacionu zamku

Miodrag Kapor nadovezao se na mogućnost dalje eskalacije na Bliskom istoku i procene šta bi moglo da se dogodi u narednim satima:

- Mi smo od zvaničnog početka agresije na Iran imali čak 38 situacija u kojima je Donald Tramp rekao da su strane veoma blizu dogovora. Činjenica je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država više puta izjavio da je primirje praktično na dohvat ruke. On to govori od samog početka i često se pokazuje da ono što najavljuje postaje deo političke realnosti. Međutim, Bela kuća sa svojom politikom polako ulazi u eskalacionu zamku, u kojoj je Iran vojno znatno slabija strana, ali politički uspeva da se nametne kao protivnik. To je zato što može da podnese veće žrtve, zato što je reč o autokratskom režimu i zato što se ljudski život vrednuje drugačije nego u SAD. Građani Sjedinjenih Država mnogo oštrije reaguju na pad životnog standarda i kupovne moći nego građani Irana. Sa druge strane, vidimo da relativno jeftini dronovi, čija je cena između 15.000 i 20.000 dolara, mogu ozbiljno da ugroze saobraćaj i bezbednost u Ormuskom moreuzu, dok SAD koriste veoma skupu vojnu tehniku. Imali smo i incident sa helikopterom vrednim oko 40 miliona dolara, koji je oboren upotrebom drona.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Da li su američki napadi odgovor na obaranje helikoptera?

Poznato je da američka strana navodi da je poslednji napad izveden kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Na pitanje da li su u ovom slučaju bliže istini američke ili iranske tvrdnje, Kapor kaže:

- Te dve strane su u ratnom sukobu i vojni ciljevi su legitimna meta. Ako imaju bilo kakve veze sa ratnim sukobom, oni su legitimna meta. Praksa na terenu pokazuje da su u ratnom stanju i nije potpisan mirovni sporazum. I ta vojna dejstva se nastavljaju. Mi imamo jednu eskalaciju koja eskalaciono ide nagore. Samim tim, to utiče, naravno, i na svetsku ekonomiju, na raspoloženje investitora itd. I kao što analitičari u Sjedinjenim Državama, koji ne zavise od Bele kuće za neke političke funkcije, kažu da je ovo najgora vojna akcija u strateškom pogledu u Sjedinjenim Državama u modernoj istoriji i da teško mogu izaći iz toga kao pobednik.

Preokret u poslednji čas

Nenad Bumbić prokomentarisao je najnoviju vest koja je stigla tokom trajanja emisije, a to je da je Tramp otkazao planirane udare i bombardovanje Irana, koji su bili zakazani za večeras, kao i da sada postoje svi elementi za postizanje mirovnog sporazuma:

- Jedna od stvari koje Tramp želi da izbegne jeste da njega neko može da kritikuje kao što je on kritikovao Obamu. On je kritikovao Obamu da je za njegovo vreme Iran plivao u novcu, da su velike količine novca ušle u Iran zato što je Obama slabić. Onda je zapleo oko 24 milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava i Katar je u tu priču uključen jer Katar treba da bude garant i Sjedinjenim Državama i Iranu. Praktično, taj novac treba da dođe u Katar, to jest na raspolaganje vladi Katara, i onda da Katar, kada Iran ispuni uslove, prebaci novac Iranu, a sa druge strane da bude garant Sjedinjenim Državama da, ako Iran ne ispuni uslove, taj novac neće biti prebačen Iranu.

Zornić se nadovezao, ističući da je reč o svojevrsnom začaranom krugu i da se iz dana u dan ponavljaju iste vesti i isti narativi sa svih strana. Kako je naveo, pošto se događaji konstantno ponavljaju, logično je i da se ponavlja isti narativ, te ga uopšte ne čudi što je Tramp na kraju otkazao planirane udare.

Nenad Bumbić Foto: Kurir Televizija

01:17 Emil Zornić: Da li su novi napadi potpuno obesmislili prekid vatre između SAD i Irana? Izvor: Kurir televizija

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