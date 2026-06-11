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Severnokorejski lider Kim Džong Un naredio je ključnom proizvođaču odbrambene opreme da u narednih pet godina poveća kapacitete za proizvodnju balističkih i krstarećih raketa za čak dva i po puta, preneli su tamošnji državni mediji.

Rodong Sinmun, zvanični list vladajuće Radničke partije, preneo je u nedelju da je lider Severne Koreje ovu direktivu izdao tokom posete velikom vojno-industrijskom kompleksu, gde je lično izvršio uvid u status proizvodnje ključnih oružanih sistema za prvu polovinu godine.

Tokom inspekcije, Kimu je predstavljen plan za povećanje kapaciteta raketne proizvodnje, pri čemu je on naglasio da je proširenje proizvodnih kapaciteta ključni zadatak kako bi se odgovorilo na ono što je opisao kao nagli porast potražnje za raketnim naoružanjem.

1/4 Vidi galeriju Kim Džong Un sa ćerkom prisustvovao testu navigacije razarača Kang Kon Foto: Handout / AFP / Profimedia

On je naložio zvaničnicima da podnesu zvaničan predlog o proširenju proizvodnje na razmatranje na predstojećem plenarnom sastanku 9. Centralnog komiteta Radničke partije.