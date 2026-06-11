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Američki predsednik Donald Trampne odustaje od svog plana da se ukine sticanje američkog državljanstva po rođenju, odnosno da ga automatski dobijaju svi oni koji su rođeni na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je svoju najnoviju poruku po ovom pitanju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Sjedinjene Američke Države ne mogu da žive sa okovima prava na državljanstvo po mestu rođenja. To nije održivo, ni ekonomski ni na bilo koji drugi način, a nijedna druga značajna zemlja u svetu to nema!", naveo je Tramp.

Prema Ustavu SAD svako ko se rodi na terotoriji SAD stiče automatski pravo na državljanstvo i Trampova namera da ukine ovu odredbu ustava naišla je na brojna negodovanja među demokratama ali i republikancima.

Kurir.rs/Agencije

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