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Više spratova i hodnika unutar Pentagona je zatvoreno, dok se drugi evakuišu zbog "incidenta sa opasnim materijama", rekli su tri izvora upoznata sa situacijom i lokalna vatrogasna služba.

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je u četvrtak da su sistemi unutar Pentagona "otkrili problem sa kvalitetom vazduha, zbog čega su uvedene mere predostrožnosti dok se ne utvrdi njegov značaj".

- Ministarstvo sprovodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu da osobe u pogođenom području ostanu na svojim mestima - rekao je Parnel.

- Timovi za reagovanje su na terenu i spremni da pruže podršku zaposlenima u zgradi - dodao je.

Tim za zaštitu Pentagona zadužen za opasne materije reaguje na incident uz pomoć vatrogasne službe okruga Arlington, saopštio je portparol vatrogasaca, kapetan Džejmi Džil.

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Foto: Vikipedija

Blokiran deo zgrade

U objavi na društvenim mrežama, vatrogasna i hitna služba Arlingtona navela je da njihov tim za opasne materije deluje u Pentagonu tokom incidenta sa opasnim materijama.

Spratovi od drugog do petog, u hodnicima od četiri do sedam unutar ogromnog kompleksa Pentagona, stavljeni su pod blokadu, rekla su dva izvora.

Treći izvor rekao je za CNN da policajci unutar zgrade nose gas-maske i kompletnu zaštitnu opremu za hemijske incidente.

Istovremeno, CNN, pozivajući se na izvore, navodi da je u pitanju bila "lažna uzbuna".

Kurir.rs/CNN

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