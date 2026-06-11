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Više osoba, uključujući decu,povređeno je danas kada je automobil udario u bicikliste na putu u blizini Vogelvardea u provinciji Zeland na jugozapadu Holandije, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da za sada nije poznat tačan broj povređenih, kao ni stepen povreda, preneo je NL Tajms.

Ističe se da policija istražuje incident.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se veliki broj osoblja hitne pomoći koji blokiraju put kako bi došli do povređenih.

Angažovan je helikopter hitne pomoći, kao i najmanje sedam ambulantnih vozila.

Policija i vatrogasci su takođe poslati na lice mesta.