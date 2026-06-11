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Samo 15 minuta bilo je dovoljno da delove Slovenije pretvori u zonu katastrofe u sredu uveče. Moćan hladni front stigao je sa severozapada, donoseći razorne pljuskove, grad i vetrove uraganske snage koji su lomili drveće, obarali stubove za struju i bukvalno oduvali cele krovne konstrukcije.

Opština Komenda, severno od Ljubljane, bila je najteže pogođena, a scene jutro nakon oluje šokirale su čak i najiskusnije službe za hitne slučajeve.

Kuće uništene

- Nema nijedne kuće koja nije oštećena. Neke su potpuno nenastanjive, ostale su bez krovova i zidova. Nakon katastrofalnih poplava 2023. godine, naša opština je ponovo bačena na kolena, ali ovog puta ćemo se dići iz pepela - rekao je vidljivo potreseni načelnik Komande Jurij Kern, procenjujući početnu štetu na nekoliko desetina miliona evra.

Komandant Civilne zaštite Republike Slovenije, Srečko Šestan, složio se sa njim, priznajući da nikada u svojoj karijeri nije video takvu razarajuću štetu.

- Jednom smo imali tornado, tako da je oštećeno samo nekoliko krovova. Gotovo svaki krov ovde je bio oštećen, bilo stari ili novi.

Najteži udar je pogodio gradove Breg, Potok i Klanec oko 20:30 časova. Stanovnici opisuju neviđeni užas koji je trajao oko petnaest minuta.

- Apokalipsa, sudnji dan. Moj otac ima 60 godina i ne seća se ničega sličnog, kao ni iko od starijih meštana. Polovina sela je bukvalno uništena - rekla je meštanka Maja, koja je morala da pešice ide do očeve kuće, preskačući oborene stubove električne energije i žice pod naponom.

Pored stambenih zgrada, vetar je rušio zidove i izbijao prozore i vrata na zgradama u opštini Cerklje, dok su dve osnovne škole poplavljene u Kamniku. Na Velikoj planini, jaka grmljavina je takođe izazvala kvar na popularnoj žičari. Velika šteta je zabeležena i u poljoprivredi – olujni sistem se kasno uveče kretao ka istoku zemlje, uništavajući useve širom Ptujske i Dravske ravnice i u oblasti Haloza.

Smicanje vetra

Pitanje koje danas svi u Sloveniji postavljaju jeste – odakle oluji tako gotovo nezamisliva snaga? Odgovor leži u ekstremnoj nestabilnosti atmosfere i fenomenu koji meteorolozi nazivaju "smicanje vetra".

Kako je objasnio prognostičar Aleš Satler, u vazduhu je bila ogromna količina vlage, dok se istovremeno vazduh na velikim nadmorskim visinama brzo hladio. Zbog ogromne temperaturne razlike između tla i visine, stvoren je snažan uzgon, koji je divljom brzinom podigao topao i vlažan vazduh u vazduh.

- Ne bismo imali tako razornu oluju da nije bilo izraženog smicanja vetra u atmosferi. To znači da vetar drastično menja smer i brzinu sa visinom, što održava olujni sistem 'živim' i dugotrajnim. Sinoć je severni vetar duvao kod tla, dok je na visini besneo jak jugozapadni vetar. U severnoj polovini Slovenije ispunjeni su svi uslovi za formiranje superćelija i razornih oluja - istakao je Satler.

Više od 120 vatrogasaca i pripadnika Civilne zaštite je na terenu od ranog jutra, a pojačanja iz okolnih regiona takođe stižu u pomoć. Direktor Uprave za zaštitu i spasavanje, Leon Behin, potvrdio je da je više od 150 objekata u Komendi teško oštećeno i da su obezbeđeni veliki generatori za električnu energiju kako bi javne ustanove poput vrtića i škola mogle da funkcionišu.

Međutim, najveći strah lokalnih vlasti nakon početne sanacije je – kako sanirati toliku štetu? Srečko Šestan upozorio je da će najveći problem u narednim danima i nedeljama biti pronalaženje građevinskog materijala, ali pre svega krovara i majstora, kojih već nema u celom regionu.