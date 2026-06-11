Slušaj vest

Iran razmatra da među legitimne mete u regionu Bliskog istoka uključi imovinu američkog milijardera Ilona Maska, pošto je Teheran optužio američku i izraelsku vojsku da koriste Maskove internet usluge sistema Starlink, javlja danas iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore.

Kako se navodi, zemaljske stanice Starlinka koje se nalaze u Kataru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu, kao i akcionari kompanije SpejsIks, nalaze se među metama koje se razmatraju.

“Islamska Republika Iran zadržava pravo da napadne sve objekte povezane sa imovinom kojom upravlja Mask u regionu i na okupiranim teritorijama“, rekao je vojni izvor za Fars.

SpaceX Foto: Shutterstock

Kompanija SpejsEks, u vlasništvu Maska, pružala je tokom protesta u Iranu besplatnu satelitsku internet uslugu Starlink, a izvršni direktor američke organizacije "Holistic Resilience" Ahmad Ahmadijan potvrdio je tada da je ukinuta pretplata za Starlink i naveo da će to omogućiti pristup internetu bez plaćanja, korisnicima koji već poseduju prijemnike.

Mask je i ranije pružao besplatan Starlink u geopolitičkim krizama, tako da sateliti te mreže omogućavaju internet građanima i vojsci Ukrajine od početka ruske invazije, dok je u januaru najavljeno i besplatno pružanje usluge građanima Venecuele nakon hapšenja predsednika Nikolasa Madura.

Iako su Starlink prijemnici u Iranu zabranjeni, veliki broj uređaja je prokrijumčaren u zemlju, a procenjuje se da ih ima više od 50.000.