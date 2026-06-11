Slušaj vest

Iran razmatra da među legitimne mete u regionu Bliskog istoka uključi imovinu američkog milijardera Ilona Maska, pošto je Teheran optužio američku i izraelsku vojsku da koriste Maskove internet usluge sistema Starlink, javlja danas iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore.

Kako se navodi, zemaljske stanice Starlinka koje se nalaze u Kataru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu, kao i akcionari kompanije SpejsIks, nalaze se među metama koje se razmatraju.

“Islamska Republika Iran zadržava pravo da napadne sve objekte povezane sa imovinom kojom upravlja Mask u regionu i na okupiranim teritorijama“, rekao je vojni izvor za Fars.

SpaceX.jpg
SpaceX Foto: Shutterstock

Kompanija SpejsEks, u vlasništvu Maska, pružala je tokom protesta u Iranu besplatnu satelitsku internet uslugu Starlink, a izvršni direktor američke organizacije "Holistic Resilience" Ahmad Ahmadijan potvrdio je tada da je ukinuta pretplata za Starlink i naveo da će to omogućiti pristup internetu bez plaćanja, korisnicima koji već poseduju prijemnike.

Mask je i ranije pružao besplatan Starlink u geopolitičkim krizama, tako da sateliti te mreže omogućavaju internet građanima i vojsci Ukrajine od početka ruske invazije, dok je u januaru najavljeno i besplatno pružanje usluge građanima Venecuele nakon hapšenja predsednika Nikolasa Madura.

Iako su Starlink prijemnici u Iranu zabranjeni, veliki broj uređaja je prokrijumčaren u zemlju, a procenjuje se da ih ima više od 50.000.

Kurir.rs/Fars

Ne propustitePlanetaIRAN ZABRANIO UPOTREBU MASKOVOG STARLINKA! Ko prekrši zakon, čekaju ga opasne kazne! Bičevanje mu ne gine! (FOTO)
x02 EPA Iranian Supreme Leader's Offic.jpg
Planeta"SPACEX" USPEŠNO LANSIRAO NAJVEĆU RAKETU IKADA! Ilon Mask ODUŠEVLJEN, uskoro izlazi na berzu i mogao bi da postane prvi BILIONER u istoriji! (FOTO/VIDEO)
mask.jpg
Planeta"EPSKO SLETANJE" Pogledajte trenutak PADA u Indijski okean i EKSPLOZIJE rakete Ilona Maska! "Postigli ste gol za čovečanstvo" (FOTO/VIDEO)
space x.png
Planeta"ČITAVA KOMANDA TRUPA JE URUŠENA" TEHNOLOŠKI NOKAUT RUSIMA NA FRONTU! Ukrajinci jednim potezom osujetili ofanzivne operacije Moskve
shutterstock_Starlink (1).jpg